В крупном российском бизнесе меняется портрет генерального директора. Средний возраст CEO (Chief Executive Officer) вырос до 53,5 года, доля руководителей с финансовым бэкграундом снижается, а в список обязательных компетенций все увереннее входят цифровая трансформация, ИИ и кибербезопасность. К таким выводам пришел HR-холдинг Ventra по итогам опроса топов из 500 крупных компаний из ретейла, АПК, финансового сектора, фармы, девелопмента и ИТ.

Иллюстрация: ChatGPT

«Инк» изучил результаты исследования, и короткий вывод такой: классическая модель «сильный финансист с MBA дорастает до кресла гендиректора» больше не выглядит универсальной. Бизнесу все чаще нужен руководитель, который умеет не только считать деньги, но и перестраивать процессы, удерживать людей и не впадать в ступор при словах «генеративный ИИ» и «цифровая трансформация».

Исследователи выяснили, что российский CEO пока не молодеет. Средний возраст генерального директора в выборке Ventra составил 53,5 года — за два года показатель вырос примерно на полтора года. Более 66% руководителей — старше 50 лет, а доля CEO моложе 40 лет составляет лишь 6%. Иными словами, волны тридцатилетних техно-визионеров, массово захватывающих кресла первых лиц, на горизонте пока не видно.

Гендерный баланс тоже по-прежнему выглядит скорее как тема для будущих презентаций, чем как свершившийся факт. По данным Ventra, женщины занимают лишь 8% позиций CEO, а в некоторых секторах крупного бизнеса их доля близка к нулю. Российский топ-менеджмент по-прежнему довольно консервативен не только по возрасту, но и по составу.

При этом требования к образованию и опыту руководителя становятся комплекснее. 63% CEO в выборке имеют комбинацию технического и экономического образования, а 38% — MBA, Executive MBA или аналогичные программы. Сам по себе диплом, конечно, никого не делает хорошим гендиректором, но тренд понятен: компании все чаще хотят видеть в первом лице не узкого функционального руководителя, а человека, который одновременно понимает и операционную модель, и деньги, и технологическую повестку.

Читайте также Исследование: российский бизнес уперся в собственных руководителей

Самый любопытный сдвиг — в карьерном происхождении CEO. По оценке Ventra, доля генеральных директоров с финансовым бэкграундом за два года снизилась с 30% до 22%. Одновременно усилились позиции управленцев из операционного блока и ИТ: доля руководителей с ИТ-опытом выросла с 5% до 10%. Это не значит, что CFO больше не нужны. Скорее, это означает, что одной сильной финансовой школы бизнесу уже мало. От первого лица теперь ждут умения запускать изменения, перестраивать процессы и разбираться в технологиях самостоятельно, а не по подсказке айтишников.

В ближайшие два года этот сдвиг, по прогнозу Ventra, только усилится. В числе ключевых компетенций CEO на 2025–2027 годы респонденты и эксперты холдинга называют управление цифровой и ИИ-трансформацией, удержание талантов, антикризисную устойчивость и кибербезопасность. То есть идеальный руководитель новой версии — это уже не только человек, который держит отчет о прибылях и убытках и умеет выступать на совете директоров, но и тот, кто способен встроить ИИ в процессы без ощущения, что компания случайно открыла портал в ад.

В Ventra объясняют это довольно прагматично: бизнес ведь сегодня живет в режиме постоянной турбулентности — дефицит кадров, дорогие деньги, цифровизация, импортозамещение, растущие требования к киберустойчивости. В таких условиях его, бизнеса, руководителю приходится быть не просто администратором и не только визионером, а еще и человеком, который может собрать воедино финансы, технологии, команду и скорость принятия решений.

Что это значит для бизнеса

Для собственников и советов директоров этот сдвиг — повод пересмотреть представление о том, кто вообще может стать следующим CEO. Если раньше естественным кандидатом на повышение часто считался сильный финансист, то теперь этого может быть недостаточно. Компании все чаще будут искать или растить руководителей с более широким профилем: опытом в операционке, пониманием ИТ и способностью управлять трансформацией, а не только бюджетом.

Для HR-директоров и тех, кто отвечает за кадровый резерв в компании, вывод еще приземленнее: готовить будущего гендиректора только внутри одной функции становится рискованно. Карьерный трек «финансы — финансы — еще немного финансов — кресло CEO» выглядит уже не таким надежным, как несколько лет назад. Гораздо ценнее будет кросс-функциональный опыт, участие в технологических и продуктовых изменениях, а также навыки работы с командами в период постоянных изменений.

Для среднего бизнеса это исследование полезно хотя бы как ориентир. Понятно, что не каждая компания сейчас ищет себе CEO с MBA, опытом в ИТ и спокойным отношением к генеративным моделям. Но тренд уже ясен: от первого лица ждут не только умения считать, но и способности внедрять новое, не ломая бизнес об колено.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.