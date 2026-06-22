В «Инке» с 22 июня стартует неделя спортивного бизнеса. Вместе с предпринимателями, инвесторами и владельцами спортивных проектов мы разберемся, как спорт превратился из хобби в полноценную индустрию — с собственными технологиями, медиа, франшизами, инвестициями и новыми бизнес-моделями.

Все привыкли к тому, что спорт — это про здоровье, рекорды и силу воли. Но если присмотреться, то окажется, что это еще и один из самых быстро меняющихся рынков. Фитнес уступает место велнесу, на смену привычным абонементам приходят подписки и цифровые сервисы, а новые виды спорта вроде падела собирают вокруг себя целые бизнес-сообщества. Об этом мы и будем говорить всю неделю.

Начнем традиционно с большого установочного лонгрида — в нем расскажем об экономике любительского спорта в России. Кто сегодня зарабатывает на фитнесе, стартах, нишевых студиях и спортивных сервисах? Почему спортивный рынок становится все более разнообразным? И какие сегменты растут быстрее остальных? Ответы будем искать вместе с участниками рынка.

Отдельный блок материалов посвятим фитнесу и велнесу. Основатель студий PMP Денис Сычев расскажет, почему бум пилатеса рано или поздно упрется в потолок, а основатель Levita Артур Гуфранов — какие изменения уже сейчас переписывают правила игры для фитнес-индустрии. Денис Винницкий из велнес-резиденции MIR объяснит, почему сегодня многие предприниматели делают ставку не на спортзалы, а на более широкий рынок заботы о здоровье.

Мы также посмотрим на спорт глазами предпринимателей, которые продают не тренировки, а образ жизни. Сооснователь City Squash Александр Меркулов раскроет, почему сквош-клуб на самом деле продает не корты, а привычку возвращаться. Анастасия Гулянина и Гаджи Алиев покажут, как падел из экзотической игры постепенно превращается в новый бизнес-сегмент.

Не обойдем стороной и спортивные технологии. Анна Третьякова из FitStars поделится опытом управления сложными цифровыми продуктами, а Илья Коноплев объяснит, почему девелоперы начали приглашать фитнес-операторов в жилые комплексы.

Особое место займут разговоры о медиа и деньгах в спорте. CEO агентства спортивного маркетинга Сергей Меньшиков раскроет экономику рекламы в спортивных трансляциях, владелец футбольного клуба Александр Шокуров — причины популярности медиафутбола среди инвесторов, а знаменитый фигурист Илья Авербух расскажет, как профессиональному спортсмену построить бизнес сразу на нескольких источниках дохода.

Не забудем и о социальных изменениях. Президент женского ЦСКА Евгения Саблина объяснит, почему женский спорт пока не приносит столько денег, сколько мог бы, а Александр Баранов поделится опытом развития своей детской футбольной школы. Кроме того, поговорим о биохакинге, допинге, спортивных целях и том, как спорт влияет на повседневные привычки миллионов людей.

Мы уже разбирали образование, туризм, бьюти-бизнес, медиа и видеоигры. Теперь пришло время спорта — отрасли, которая давно вышла за пределы стадионов и фитнес-клубов и все заметнее влияет на потребительские привычки, городскую среду и предпринимательство. Следите за публикациями: впереди неделя, которая точно не пройдет в режиме сидячей работы.

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