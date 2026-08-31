Продавцы стали чаще подключать дополнительные маркетплейсы, чтобы не зависеть от одной площадки. На этом фоне маркетплейс «М.Видео» зафиксировал резкий рост. В июле месячный приток новых селлеров оказался на 59,2% выше, чем в июне, а входящий трафик вырос в 2,5 раза относительно начала года.

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Во второй половине июля и начале августа площадка подключила около 1,6 тыс. новых партнеров. Пик пришелся на неделю с 27 июля по 2 августа, когда регистрацию начали более 900 продавцов. Только за июль к маркетплейсу присоединилось 15,4% всех селлеров, пришедших за предыдущие 12 месяцев, а месячный приток новых партнеров оказался на 168% выше, чем в январе.

К «М.Видео» стали присматриваться продавцы из непривычных для площадки категорий — моды, мебели, товаров повседневного спроса и спортивной продукции. Об этом рассказал собеседник «Коммерсанта» на рынке электронной торговли. По его словам, предприниматели ищут не полную замену крупнейшим маркетплейсам, а дополнительный канал, который позволит распределить продажи и товарные остатки.

Одной из причин недавнего интереса к дополнительным площадкам собеседник издания назвал перебои в работе складов Wildberries и Ozon. Риски для продавцов включают уничтожение и задержки товаров, проблемы с обработкой заказов и неопределенность с компенсациями. Однако атаки на объекты Wildberries начались 18 июля, а на склады Ozon — 22 августа, поэтому этот фактор может объяснить последнюю волну диверсификации, но не весь июльский рост регистраций на «М.Видео».

Посещаемость площадок с начала года менялась в разные стороны. По данным Digital Budget, к июлю входящий трафик Wildberries сократился на 21%, а «Мегамаркета» — на 38%. У «М.Видео» он вырос в 2,5 раза, у Ozon — на 20%, у «Яндекс Маркета» — на 5%. Эти показатели отражают интерес аудитории, но сами по себе не говорят ни о числе продавцов, ни об объеме продаж.

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Одной из причин недавнего интереса к дополнительным площадкам собеседник издания назвал перебои в работе складов Wildberries и Ozon. Риски для продавцов включают уничтожение и задержки товаров, проблемы с обработкой заказов и неопределенность с компенсациями. Однако атаки на объекты Wildberries начались 18 июля, а на склады Ozon — 22 августа, поэтому этот фактор может объяснить последнюю волну диверсификации, но не весь июльский рост регистраций на «М.Видео».

В Wildberries и Ozon оттока партнеров не видят. В Wildberries & Russ заявили, что ключевые показатели активности остаются стабильными, а связь между атаками на склады и ростом регистраций на других площадках назвали лишь гипотезой участников рынка. В Ozon также сообщили, что число партнеров не сокращается. Это не противоречит росту «М.Видео», так как один продавец может одновременно работать на нескольких маркетплейсах.

Пока происходящее больше похоже не на массовый исход с крупнейших маркетплейсов, а на диверсификацию продаж. Гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев заявил, что селлеры все меньше хотят зависеть от одной площадки и чаще совмещают несколько каналов. В «Яндекс Маркете» также видят интерес продавцов к площадке и спрос на комбинирование разных моделей работы.

Маркетплейс «М.Видео» первоначально создавался для расширения ассортимента самого ретейлера, но со временем превратился в универсальную площадку, напоминает президент АКИТ Артем Соколов. В Ассоциации представителей электронной торговли видят интерес селлеров не только к «М.Видео», но и к другим каналам. Для продавцов такая модель становится страховкой: они не заменяют один крупный маркетплейс другим, а распределяют продажи и товарные остатки между несколькими системами.

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