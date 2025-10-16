Российский бюджет недосчитался почти 1 трлн руб. доходов от налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте товаров. По данным Счетной палаты, на которые ссылается Frank Media, недобор по этой статье стал ключевой причиной увеличения дефицита бюджета до 5,73 трлн руб. или 2,6% ВВП.

Unsplash

Согласно последним поправкам Минфина, общий объем ненефтегазовых доходов сократился на 2,3 трлн руб., из которых более половины пришлось на импортные сборы. Основной провал пришелся на ввозной НДС — его поступления упали из-за снижения импорта и изменения структуры ввоза.

Внутренний НДС оказался устойчивее: отклонение составило около 235 млрд руб., что эксперты связывают с замедлением экономического роста. Кроме того, правительство недополучило еще около 440 млрд руб. по линии утилизационного сбора — вследствие сокращения производства и ввоза транспортных средств.

Читайте также Минпромторг изучает возможность отсрочить введение обновления утильсбора на легковушки

Снижение импорта заметно и в статистике: по данным ФТС, объем ввоза в январе–августе 2025 года составил $177,9 млрд — почти без изменений к прошлому году. На этом фоне курс рубля укрепился до среднего значения 86,1 руб. за доллар, что, по словам министра финансов Антона Силуанова, стало следствием жесткой денежно-кредитной политики и ограниченного импорта.

Силуанов также связал снижение поступлений от утильсбора с «переносом спроса»: в 2024 году граждане активно покупали автомобили до повышения ставок. Зато благодаря росту пошлин и штрафов прогноз по другим статьям был пересмотрен в сторону увеличения.

Чтобы компенсировать рост дефицита, Минфин с 2026 года планирует повысить НДС с 20% до 22%. В министерстве объясняют это это необходимостью финансировать оборону и безопасность, тогда как Госдума признает: основная причина в том, что «доходы не успевают за расходами».