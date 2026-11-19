Google заключила соглашение стоимостью более $500 млн на закупку геотермальной электроэнергии для трех дата-центров в американском штате Орегон. Поставщиком выступит компания Quaise Energy, которая разрабатывает технологии извлечения тепла из глубоких слоев земной коры.

Quaise Energy

Контракт предусматривает поставку 50 МВт мощности с будущей электростанции возле вулкана Ньюберри. Первое электричество планируется получить в 2030 году. Проект стал частью стратегии Google по обеспечению растущей ИИ-инфраструктуры стабильными источниками энергии.

Электростанция Project Obsidian будет расположена в центральной части Орегона, а произведенное электричество поступит в региональную сеть для снабжения дата-центров Google в городе Те-Далс. Мощности 50 МВт теоретически достаточно для обеспечения примерно 50 тыс. средних американских домохозяйств. По информации The Wall Street Journal, стоимость соглашения превышает $500 млн, хотя сами компании не раскрывают точные финансовые условия.

Главная особенность проекта заключается в технологии использования тепла глубоких горных пород. Quaise Energy разрабатывает систему бурения с помощью миллиметровых электромагнитных волн, которые позволяют разрушать твердые породы без обычного механического контакта.

В перспективе технология должна обеспечить доступ к пластам с температурой в несколько сотен градусов. Закачивание воды на такую глубину позволит получать пар для вращения турбин и производства электричества.

Однако первый этап Project Obsidian будет использовать традиционные методы бурения, а внедрение миллиметровой технологии запланировано позднее. Строительство станции оценивается примерно в $350 млн, а потенциальную мощность всей площадки разработчики рассчитывают довести до 250 МВт. Пока коммерческая эффективность нового способа добычи тепла остается неподтвержденной: проекту предстоит пройти технические испытания и решить вопросы стоимости бурения.

Для Google геотермальная энергетика представляет интерес прежде всего благодаря возможности круглосуточной генерации. В отличие от солнечных и ветровых станций, она практически не зависит от погодных условий и времени суток.

Это особенно важно для центров обработки данных, которые обучают и обслуживают ИИ-модели и нуждаются в непрерывном энергоснабжении. Кроме того, стабильная генерация позволяет снизить зависимость от дорогостоящих накопителей энергии.

Google уже заключила несколько крупных соглашений в этой области. В 2026 году компания договорилась о закупке 396 МВт геотермальной мощности у Fervo Energy в штате Юта и до 150 МВт у Ormat в Неваде. Таким образом, общий объем новых геотермальных контрактов Google достиг почти 600 МВт. При этом значительная часть мощностей пока существует только в проектах, поэтому фактические поставки будут зависеть от сроков строительства электростанций.

Экономический смысл подобных соглашений заключается в попытке заранее закрепить за собой доступ к электричеству. Строительство дата-центров ускоряется, тогда как развитие электросетей и ввод новых генерирующих мощностей занимают годы.

Долгосрочные контракты помогают Google планировать расходы на энергоснабжение, а разработчикам электростанций — привлекать финансирование под гарантированный спрос. По прогнозу Goldman Sachs, мировое потребление электроэнергии дата-центрами к 2030 году может увеличиться на 170% относительно 2025 года.

Ядерный синтез

На фоне роста энергопотребления ИИ технологические компании рассматривают и более отдаленные решения. В Японии власти одобрили субсидию до 19,2 млрд иен для стартапа Helical Fusion, который разрабатывает стелларатор — тип термоядерного реактора, предложенный более 70 лет назад.

Привлеченные средства стартап направит на демонстрационную установку Helix HARUKA и проектирование будущей электростанции.

Компания рассчитывает перейти к практической генерации в 2030-х годах, но коммерческая эффективность технологии пока не доказана. В отличие от термоядерного синтеза, геотермальные проекты Google могут начать снабжать дата-центры электричеством уже в ближайшие годы.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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