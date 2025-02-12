Исследователи обнаружили, что мышам, испытывающим стресс, требуется более громкий звук, чтобы вызвать нормальную реакцию мозга. Этот сдвиг, по-видимому, связан с тем, что одни клетки мозга становятся чрезмерно активными, а другие подавляются, что изменяет процесс обработки звуков.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что длительный стресс не только усиливает эмоциональные реакции, но и снижает способность воспринимать нейтральные звуки, что может иметь последствия для нарушений сенсорной обработки и психического здоровья.

Хронический стресс может изменить то, как мозг обрабатывает звуки, говорится в новом исследовании, проведенном на мышах в Университете Бен-Гуриона в Негеве. Оно показало, что при длительном напряжении мозгу требуются более громкие звуки, чтобы вызвать ту же реакцию, как в спокойном состоянии.

Известно, что хронический стресс влияет на обучение и принятие решений, однако его воздействие на слух изучено меньше. Доктор Дженнифер Резник с факультета биологических наук Университета Бен-Гуриона задалась целью выяснить, влияет ли стресс на основные функции мозга, в том числе на обработку звуков.

«Мы знаем, что хронический стресс является фактором риска развития ряда психических и сенсорных расстройств. Однако исследований о том, как наш мозг обрабатывает нейтральные звуки в условиях хронического стресса, очень мало», — поясняет она.

Исследование доктора Резник не было сосредоточено на том, как стресс влияет на само ухо. Вместо этого ее команда изучала, как он изменяет слуховую обработку информации в мозге. Они использовали мышей, чтобы выяснить, как стресс может изменить способ интерпретации звуков.

Команда обнаружила явное влияние хронического стресса на реакцию на звук с течением времени. Звуки с более низким уровнем децибел вызывали значительно более слабые реакции по мере того, как стресс продолжался, в то время как мыши сохраняли сильную реакцию на звуки с более высоким уровнем.

Они также обнаружили, что этот эффект может быть вызван тем, что один тип тормозных клеток становится значительно более активным в условиях повторяющегося стресса и подавляет другие клетки. По словам исследователей, клетки SST в мозге начинают стрелять гораздо сильнее, когда раздается звук, в то время как активность пирамидных и PV-клеток падает.

Это, по мнению доктора Резник, может объяснить приглушение звуков. «Наше исследование позволяет предположить, что повторяющийся стресс влияет не только на нашу реакцию на эмоционально заряженные стимулы — он также может изменять нашу реакцию на повседневные нейтральные стимулы», — заключила она.

Ранее в ходе другого исследования было выявлено, что симптомы синдрома раздраженного кишечника, вызванные стрессом, можно облегчить с помощью препаратов, которые регулируют нейротрансмиттеры в мозге. Это открытие может лечь в основу метода лечения, который не только облегчит заболевание, но и снизит стресс у пациентов.