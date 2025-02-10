Исследователи обнаружили, что симптомы синдрома раздраженного кишечника, вызванные стрессом, можно облегчить с помощью препаратов, которые регулируют нейротрансмиттеры в мозге. Это открытие может лечь в основу метода лечения, который не только облегчит заболевание, но и снизит стресс у пациентов.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — распространенное расстройство пищеварения. Оно вызывает такие симптомы, как боль в животе, вздутие, газы и нерегулярные испражнения, включая диарею и запор. Несмотря на то, что им страдает около 10% населения мира, точные причины СРК остаются неясными. Современные методы лечения направлены на устранение симптомов, а не первопричины заболевания.

Исследователи из Токийского университета (TUS) в Японии под руководством профессора Акиеси Сайто изучали эту проблему в течение последнего десятилетия. Их исследование, недавно опубликованное в British Journal of Pharmacology, показало, что класс препаратов, известных как агонисты опиоидных дельта-рецепторов, может помочь облегчить симптомы СРК.

В отличие от традиционных методов лечения, которые действуют непосредственно на кишечник, эти препараты работают, воздействуя на центральную нервную систему. Соавтором исследования был Тошинори Есиока, аспирант TUS.

Одной из главных мотиваций для этого исследования было растущее количество доказательств, тесно связывающих СРК с психологическим стрессом. Группа Сайто стремилась устранить эту потенциальную первопричину, сосредоточившись на поиске новой модели животных для этого состояния.

В исследовании, опубликованном в 2022 году, они разработали модель на мышах, которые неоднократно подвергались психологическому стрессу — с использованием метода, называемого хроническим косвенным стрессом социального поражения, — у которых развились симптомы, похожие на тип СРК, называемый СРК-Д.

Эти симптомы включали чрезмерно активный кишечник и повышенную чувствительность к боли в животе, хотя их органы не имели никаких физических повреждений. Исследования на животных включали в себя неоднократное наблюдение за тем, как мышь побеждает своего соседа по клетке, вызывая непрямой хронический стресс.

Исследователи пытались определить, могут ли опиоидные дельта-рецепторы, которые тесно связаны с болью и регуляцией настроения, стать перспективным направлением лечения стресс-индуцированного СРК. Для этого ученые провели ряд подробных экспериментов, чтобы наблюдать влияние агонистов этих рецепторов на симптомы СРК и химические связи в мозге.

Некоторые эксперименты включали измерение скорости прохождения пищи через кишечник для оценки моторики желудочно-кишечного тракта и влияния стресса на скорость дефекации, а также прямое измерение концентрации нейротрансмиттеров с использованием микродиализа мозга in vivo.

Это показало, что повторное воздействие хронического стресса увеличило уровень глутамата в островковой коре, но эти повышенные уровни нормализовались с помощью агонистов опиоидных дельта-рецепторов. Согласно результатам, их введение помогло облегчить боль в животе и отрегулировать дефекацию у мышей.

Их применение непосредственно в определенной области мозга, называемой островковой корой, имело такие же эффекты на симптомы СРК, как и системное лечение.

«Наши результаты продемонстрировали, что агонисты опиоидных дельта-рецепторов воздействуют непосредственно на центральную нервную систему, облегчая симптомы СРК, связанные с диареей, у мышей, и предполагают, что механизм действия включает регуляцию нейротрансмиссии глутамата в островковой коре», — подчеркивает Сайто.

В совокупности исследования по этой теме могут проложить путь к эффективному лечению СРК. По сравнению с имеющимися в настоящее время методами лечения СРК, такими как слабительные, противодиарейные, анальгетики и спазмолитики, воздействие на лежащий в основе стресс с помощью агонистов DOP может предложить более определенное решение с минимальными побочными эффектами.

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