Компания Anthropic готовится представить голосовой режим для своего ИИ-чатбота Claude. Новая функция может стать конкурентом аналогичной опции ChatGPT от OpenAI. По данным Bloomberg, стартап может начать развертывание голосового режима уже в апреле 2025 года.

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Согласно источникам, Anthropic планирует выпустить три англоязычных голоса под названиями Airy, Mellow и Buttery. О потенциальном голосовом режиме упоминал ранее и директор по продуктам Anthropic Майк Крейгер в интервью Financial Times. Тогда он сказал: «Мы разрабатываем голосовую функцию внутри компании. Это полезный режим взаимодействия. У нас есть прототипы».

OpenAI представила голосовой режим для ChatGPT еще в октябре 2024 года. Пользователи платных тарифов получили несколько разных голосов на выбор. Отличительной чертой функции стала повышенная эмоциональность сгенерированной речи — разработчики научили нейросеть делать паузы в предложениях, естественно смеяться и перебивать собеседника.

В марте этого года калифорнийский стартап Sesame AI представил новое семейство голосовых помощников на основе ИИ. При этом новая система имитирует поведение реального человека в разговоре: делает паузы, меняет темп речи, может смеяться, ошибаться и исправлять собственные оговорки.

Недавно Anthropic запустила новый тариф стоимостью $200 в месяц. Сообщается, что он был создан в ответ на отзывы пользователей, которые просили увеличить лимит использования нейросети. Также компания анонсировала новый исследовательский ИИ-инструмент.