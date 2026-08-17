Искусственный интеллект занял второе место среди способов делегирования рабочих задач у россиян, работающих удаленно или в гибридном формате. Нейросети и чат-боты используют 37% сотрудников, которые прибегают к сторонней помощи. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Анкетолог», проведенное с 5 по 10 августа среди более 1550 россиян.

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Всего 51% участников опроса хотя бы частично разгружают себя за счет других людей или цифровых инструментов. Периодически задачи делегируют 41%, регулярно — 10%. Остальные 49% работают полностью самостоятельно.

Чаще всего сотрудники передают задачи коллегам — такой вариант выбрали 49% делегирующих. ИИ оказался популярнее реальных подчиненных, которых используют 31%, и фрилансеров с внешними подрядчиками — 14%.

Главной категорией для делегирования стали рутинные задачи: их передают другим 45% опрошенных. Еще 32% таким образом освобождают время, 31% делегируют анализ и обработку данных, а 29% — задачи, требующие специальных навыков, включая дизайн, программирование и перевод.

При этом удаленная работа для большинства связана с большей самостоятельностью. 71% респондентов считают, что лучше всего работают при минимальном контроле и высоком уровне доверия. Жесткий контроль считают полезным только 2%.

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Свое рабочее состояние на удаленке 45% участников оценивают как более продуктивное, чем в офисе. Для 39% разницы нет, а 16% считают себя менее эффективными.

Главным преимуществом дистанционной работы остается экономия времени на дорогу — ее назвали 68% опрошенных. Еще 59% ценят возможность совмещать работу с личными делами, 56% — свободу выбора места работы, а 50% — возможность самостоятельно планировать день.

Одновременно удаленка увеличивает нагрузку для части сотрудников. У 30% рабочий день стал длиннее, причем у 11% — более чем на два часа. Переработки несколько раз в неделю допускают 26% опрошенных, почти ежедневно — 13%.

Серьезной проблемой дистанционной работы стала нехватка живого общения с коллегами — ее отметили 35%. Еще 30% указали на размывание границ между работой и личной жизнью.

Контроль со стороны работодателей чаще всего строится вокруг отчетности и созвонов. Отчеты по завершении этапов проекта используют в отношении 35% сотрудников, регулярные видеоконференции — 29%, еженедельные отчеты — 25%. Технические инструменты применяются реже: логи активности — у 14%, контроль задач в Jira, Trello или CRM — у 13%, программы учета времени — у 11%.

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