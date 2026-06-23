В немецких СМИ разгорелся скандал после того, как выяснилось, что несколько крупных изданий публиковали материалы, подготовленные с помощью искусственного интеллекта, не сообщая об этом читателям.

Pablo Merchan Montes, Unsplash

Газеты Der Tagesspiegel и Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) удалили материалы, при подготовке которых использовался ИИ, хотя читателей об этом не уведомили. Оба случая вызвали дискуссию о правилах применения новых технологий в журналистике и прозрачности редакционных процессов.

Как выяснилось, автором нескольких таких публикаций в Tagesspiegel был 67-летний бывший издатель и главный редактор газеты Стефан-Андреас Касдорф. Речь шла об аналитических материалах, при подготовке которых применялся ИИ.

Касдорф признал, что допустил «огромную ошибку», которая нанесла ущерб репутации издания и его собственному профессиональному имени. Он принес извинения за использование искусственного интеллекта при подготовке публикаций.

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Незадолго до этого стало известно о другом резонансном случае. Опубликованная в FAZ гостевая колонка премьер-министра Тюрингии Марио Фойгта также была подготовлена с помощью ИИ. В редакции газеты заявили, что узнали об этом лишь после выхода материала.

На скандал отреагировали и руководители крупнейших медиакомпаний Германии. Генеральный директор медиаконцерна Axel Springer SE Матиас Дёпфнер раскритиковал FAZ за удаление колонки Фойгта. Затем он поручил искусственному интеллекту подготовить материал с критикой решения газеты и опубликовал его под своим именем.

В подготовленном ИИ тексте попытки ограничить использование новых технологий в журналистике сравнивались с «борьбой лобби лошадиных повозок с автомобилями».

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