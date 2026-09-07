Немецкий стартап Isar Aerospace заявил о планах ускорить развертывание спутников после первого орбитального запуска своей ракеты Spectrum с территории Норвегии за полярным кругом. Об этом сообщает Reuters.

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Беспилотная Spectrum стала первой коммерческой ракетой, вышедшей на орбиту с территории континентальной Европы, где несколько стран пытаются закрепиться на рынке спутниковых запусков. Запуск состоялся с арктического космодрома Andoeya Space в Норвегии; ракета несла пять малых спутников и один технологический эксперимент, проводившийся в полете.

Это был второй запуск Isar: первая ракета компании упала в море и взорвалась вскоре после старта с той же площадки 18 месяцев назад, пострадавших тогда не было.

По словам соучредителя и гендиректора Isar Даниэля Метцлера, дефицит пусковых мощностей сейчас является главным узким местом всей отрасли. Он уточнил, что частная компания обеспечена финансированием и не рассматривает возможность IPO.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал запуск «началом новой эры» — в марте он посещал стартовую площадку Isar в рамках усилий Европы по укреплению независимости на фоне изменения глобального порядка при президенте США Дональде Трампе.



Isar уже располагает пятью ракетами в производстве и намерена нарастить темп запусков до около 40 стартов в год. Компания разрабатывает вторую пусковую площадку в Новой Шотландии в Канаде, которая может быть готова к запускам в 2028 году, а на прошлой неделе привлекла около 200 млн евро от Европейского космического агентства на разработку новых ракет и расширение испытательной инфраструктуры.

На мировом рынке спутниковых запусков также присутствуют SpaceX Илона Маска, стартующая с территории США, и французская ArianeGroup — совместное предприятие Airbus и Safran, использующее космодром во Французской Гвиане. SpaceX, чей бизнес охватывает ракеты, спутники и ИИ, в июне провела IPO на Nasdaq.



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