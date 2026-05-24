SpaceX 22 мая провела первый испытательный запуск обновленной версии Starship — V3. Ракета высотой 124 метра, самая мощная из когда-либо построенных, стартовала с космодрома Starbase в Техасе в 17:30 по местному времени. Испытание прошло частично успешно: верхняя ступень выполнила все ключевые задачи, однако ускоритель Super Heavy не смог вернуться на площадку и, предположительно, разрушился при падении в Мексиканский залив.

После разделения ступеней Super Heavy начал маневр возврата, однако двигатели не вышли на устойчивый режим горения, необходимый для управляемого снижения. Ускоритель потерял ориентацию и упал в воду. Причины нештатной работы двигателей компания не раскрыла. Starship, в свою очередь, лишилась одного из шести двигателей Raptor при наборе высоты, но продолжила выполнение программы полета.

Верхняя ступень успешно вывела на орбиту 20 имитаторов спутников Starlink и два модифицированных аппарата Starlink с камерами для съемки внешней поверхности корабля. Примерно через час после старта Starship выполнила симулированную посадку в Индийском океане, после чего, как и предусмотрено программой испытаний, опрокинулась и разрушилась. Этот сценарий был запланирован заранее.

Запуск стал первым для Starship с октября 2025 года. Ранее SpaceX намеревалась провести его раньше, но один из прототипов ускорителя V3 взорвался во время наземных испытаний в ноябре 2025 года. Первоначальная попытка старта на этой неделе была отменена из-за технической неисправности: гидравлический штифт на башне обслуживания не убрался в исходное положение. Об этом сообщил Илон Маск.

Starship V3 оснащена двигателями Raptor третьего поколения с увеличенной тягой и упрощенной конструкцией. Новый ускоритель спроектирован для более быстрых стартов и более надежной поимки захватами пусковой башни. Параллельно SpaceX тестировала новую стартовую площадку, строительство которой заняло несколько лет.

Испытание состоялось в переломный момент для компании: на этой неделе стал публично доступен проспект IPO SpaceX. Компания планирует разместиться на бирже Nasdaq в середине июня. Ожидается, что IPO привлечет около $75 млрд — средства планируется направить на развитие технологий, расширение ИИ-направления и погашение долговой нагрузки, связанной с xAI и социальной сетью X. Текущий запуск Starship V3 может оказаться последним, прошедшим без реакции фондового рынка.

Starship занимает центральное место в долгосрочной стратегии SpaceX: ракета должна обеспечить миссии NASA на Луну и, в перспективе, доставку грузов на Марс. В ближайшей же перспективе главная задача — выводить на орбиту спутники Starlink следующего поколения. Starlink остается единственным устойчиво прибыльным сегментом бизнеса SpaceX.

