С наступлением теплого сезона на рынке труда появляются нестандартные предложения для тех, кто хочет совместить работу с творчеством и общением. Эксперты «Авито Работы» собрали подборку самых оригинальных вакансий в сфере развлечений. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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В Санкт-Петербурге один из питомников ищет инструктора по работе с енотами. Соискателю предстоит ухаживать за животными, проводить экскурсии и участвовать в организации мероприятий. Ключевые требования — любовь к животным и позитивный настрой. Работодатель предлагает зарплату от 70 тыс. руб. в месяц и перспективы карьерного роста.

В Сочи открыта вакансия экскурсовода на улиточную ферму. Основная задача — знакомить посетителей с особенностями жизни моллюсков. Для этой работы важны коммуникабельность и умение создавать хорошее настроение. Зарплата составляет от 45 тыс. руб., работодатель обеспечивает транспорт до места работы.

Московские теплоходные компании предлагают фотографам заработок до 200 тыс. руб. в месяц. Специалист будет делать снимки гостей во время речных прогулок и предлагать им печатные и цифровые варианты фотографий. Требуется собственное оборудование и опыт работы от года. В качестве бонусов — бесплатные прогулки для семьи и скидки на питание.

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Любителям активного отдыха может подойти вакансия инструктора по трициклам в Сочи. В обязанности входит обучение гостей, контроль безопасности и поддержание дружеской атмосферы. Работа проходит на свежем воздухе среди горных пейзажей. Зарплата от 60 тыс. руб., возможен гибкий график. Опыт не требуется — важны энергичность и любовь к движению.

Для творческих натур в Москве доступна позиция вожатого в городском детском лагере. Необходимо организовывать досуг, проводить мероприятия и следить за распорядком дня. Требуется документ вожатого и опыт работы с детьми. Зарплата от 40 тыс. руб., предусмотрено питание и оборудованное рабочее место.

Эти необычные предложения демонстрируют, как летний сезон расширяет возможности для тех, кто хочет найти работу по душе. Главное — проявить креативность и готовность дарить людям положительные эмоции.