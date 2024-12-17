Nestle может прекратить производство природной минеральной воды Perrier. Такую рекомендацию дало региональное агентство здравоохранения во Франции (ARS) в закрытом отчете. Стало известно, что в напитке обнаружены фекальные бактерии. Они попали в бутылки из единственной скважины Perrier в Вержезе на юге Франции. О подобных случаях уже сообщалось ранее в этом году.

Известный бренд газированной воды находится под угрозой потери маркировки в качестве «природной минеральной» воды. Власти также могут вынести решение о закрытии производства в первой половине 2025 года из-за постоянно ухудшающегося санитарного качества водосборных бассейнов, в частности, из-за вирусологического риска, сообщает издание Le Monde. Это произойдет после заключения гидрогеологов.

ARS предложила Nestle рассмотреть другие варианты использования водосборных бассейнов минеральной воды, при условии предоставления «дополнительных гарантий здоровья и безопасности», либо полностью закрыть производство.

В начале 2024 года журналисты выяснили, что концерн использует различные запрещенные способы обработки воды. Их исследование показало, что использовались угольные, ультрафиолетовые и микрофильтры. Ни один из них не должен применяться на производстве. Вместе с тем окончательного решения по полному снятию бренда с продажи до сих пор не было принято.

Ранее в этом году около 2 млн бутылок Perrier пришлось уничтожить из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. Это произошло после урагана «Моника», который обрушился на юго-восток Франции в марте, вызвав сильные ливни, что привело к загрязнению источника воды.

В июле 2024 года корпорацию Nestle уже обвиняли в нарушении санитарных норм на предприятиях. Она десятилетиями торговала водой из источников, которые были загрязнены фекалиями, кишечной палочкой и пестицидами, говорится в исследованиях платформы Mediapart.

Ранее стало известно, что крупнейшие мировые производители продают в странах с низким уровнем дохода менее полезные для здоровья продукты питания и напитки. В рамках глобального исследования, опубликованного организацией Access to Nutrition Initiative (ATNI) впервые с 2021 года, рассматривались товары марок Nestle, Pepsico и Unilever.