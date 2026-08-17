Nestle решила воспользоваться растущей популярностью препаратов GLP-1 и разработать продукты для потребителей, принимающих Ozempic, Wegovy, Mounjaro и Zepbound. Для этого компания использует ИИ и исследования в области питания, чтобы снизить последствия быстрой потери веса.

Kirsten Frank, Unsplash

Распространение препаратов от Novo Nordisk и Eli Lilly усилило опасения инвесторов, что подавление аппетита может надолго снизить спрос на упакованные продукты, снеки и напитки. Nestle, напротив, рассматривает рост рынка GLP-1 как возможность создать новую категорию продуктов.

Компания изучает последствия резкого снижения веса, в том числе потерю мышечной массы и изменения состояния кожи, волос и ногтей. По словам технического директора Nestle Стефана Пальцера, с помощью ИИ компания анализирует клинические исследования и ищет сочетания питательных веществ, которые могут поддерживать мышечную массу, гидратацию и полноценное питание.

Nestle уже добавляет коллагеновый белок в продукты Vital Proteins, а американское подразделение компании выпустило коктейль Boost Advanced Nutrition Shake с 35 г белка. В Азии и Австралии компания представила Milo PRO High Protein — версию солодового напитка с повышенным содержанием белка.

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Пальцер отметил, что при быстрой потере веса снижается не только жировая, но и мышечная масса. По его словам, Nestle также разработала комбинацию двух микроэлементов, которая, по результатам исследований компании, может стимулировать восстановление мышечной ткани. Кроме того, Nestle запатентовала сочетания ингредиентов, предназначенные для снижения аппетита после прекращения приема препаратов GLP-1.

Nestle применяет ИИ не только для разработки продуктов. Компания создала внутренние системы для анализа научной литературы, изучения поведения потребителей и поиска трендов. Одна из них, Food Genie, работает с базой примерно из 120 тыс. рецептов и помогает разработчикам оценивать возможные изменения состава продуктов.

Nestle также тестирует ИИ-модели, которые прогнозируют реакцию потребителей на новые продукты и заявления об их пользе для здоровья еще до выхода на рынок. Отдельные инструменты анализируют социальные сети, чтобы выявлять новые потребительские тенденции.

При этом специалисты по питанию сомневаются, что специализированные продукты для пользователей GLP-1 обладают существенными преимуществами перед обычной едой. Доцент Ноттингемского университета Аманда Эвери указала, что мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые, орехи и зерновые остаются доступными источниками белка и других питательных веществ.

Тем не менее, она считает, что продукты, ориентированные на пользователей препаратов для похудения, все равно найдут покупателей благодаря маркетингу Nestle.

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