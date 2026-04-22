Netflix подал заявки на регистрацию в России двух одноименных товарных знаков, сообщает ТАСС. Один из них — на русском языке, «Нетфликс».

Заявки в Роспатент подала 20 апреля компания Netflix, Inc. Русскоязычный вариант знака планируют использовать по четырем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая программное обеспечение для доступа к контенту, маркетинговое продвижение, а также производство и распространение аудиовизуальной продукции — в том числе фильмов и сериалов.

Англоязычная версия охватывает более широкий спектр категорий — от одежды и аксессуаров до посуды, игр и игрушек, а также развлекательного контента.

Netflix не единственная компания, которая сохраняет юридическое присутствие в России. Крупные международные бренды продолжают регистрировать и продлевать права на свои товарные знаки, несмотря на изменения в работе на рынке.

Nike продлила на 10 лет исключительные права на ряд товарных знаков, включая Air Jordan, Nike Aeroswift и SNKRS. Они охватывают одежду, обувь, сумки, программное обеспечение и рекламные услуги, а срок их действия теперь продлен до 2036 года.

Параллельно в России растет активность технологических компаний из Азии. Китайская DeepSeek, разрабатывающая решения в сфере искусственного интеллекта, ранее также зарегистрировала свой товарный знак в России.

Регистрация открыла компании возможность работать под брендом DeepSeek на российском рынке — включая продажу программного обеспечения, работу с базами данных и обучение специалистов в области нейросетей.

