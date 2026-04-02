Китайская технологическая компания Xiaomi 30 марта подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Xiaomi Miloco, сообщили «РИА Новости». В случае одобрения под этим брендом в России можно будет продавать смарт-часы, компьютеры, роботов, видеокамеры, наушники и другую технику, следует из документов.

Заявителем указана компания «Сяоми Инк», которая рассчитывает получить исключительное право на использование бренда Xiaomi Miloco в России. Такая практика типична для международных компаний, защищающих торговые марки на локальных рынках.

При этом Xiaomi продолжает официальные продажи в России: работает локальный сайт, доступны смартфоны, телевизоры и бытовая электроника. По данным аналитиков, компания сохраняет высокие позиции по продажам смартфонов, занимая одну из лидирующих долей рынка.

Регистрация товарного знака сама по себе не свидетельствует о смене стратегии компании, но обеспечивает юридическую защиту бренда и расширяет возможности для коммерческой деятельности в России.

Xiaomi — не первая зарубежная компания, подающая заявки на регистрацию товарных знаков в России после ухода с рынка или для расширения прав на бренд. В прошлом году южнокорейская Hyundai, покинувшая российский рынок в 2022 году, подала заявку на регистрацию нового товарного знака, не связанного с автомобилями. Также в 2025 году PepsiCo зарегистрировала заявку на товарный знак Mirinda. А Renault получила отказ Роспатента в регистрации знака «Reno» из‑за ошибки в данных заявки.

Прочитайте также Битва за бренд: Pop Mart борется за товарный знак Monster в России

Подобные заявки — обычная практика. Компании фиксируют права на бренд, даже если не ведут активной деятельности на рынке. Это позволяет сохранить юридическую возможность для будущих запусков и продаж.

