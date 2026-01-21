Компания Netflix скорректировала условия крупной сделки по покупке активов Warner Bros. Discovery (WBD). Если раньше часть суммы предполагалось выплатить собственными акциями, то теперь компания предлагает полный расчет наличными, сохранив общую стоимость соглашения в $82,7 млрд.



Silas Lundquist/Unsplash

Согласно новому предложению, акционерам Warner Bros. Discovery будет выплачено 27,75 долларов наличными за каждую акцию. Это изменение, как отмечают стороны, упрощает структуру сделки, делает ее стоимость более предсказуемой для акционеров WBD и позволяет ускорить процесс одобрения.

Совет директоров Warner Bros. Discovery уже единогласно одобрил пересмотренное предложение Netflix. Специальное собрание акционеров для окончательного голосования по этому вопросу запланировано на апрель.

Однако некоторые аналитики полагают, что борьба за активы медиагиганта может продолжиться. Эксперты обращают внимание на то, что ранее совет директоров WBD отклонил альтернативное предложение от компании Paramount на сумму $108 млрд.

По мнению портфельного менеджера Harris Oakmarket Алекса Фитча, новый шаг Netflix демонстрирует серьезность его намерений, но у Paramount еще есть возможность перехватить инициативу, если она оперативно представит более выгодное предложение.

С октября 2025 года, когда Netflix впервые заявил о своих планах, его акции потеряли около четверти стоимости. На фоне новости об изменении условий сделки котировки Netflix на премаркете 21 января продолжили снижение, тогда как акции Warner Bros. Discovery показали небольшой рост.

Решение о продаже активов Warner Bros. Discovery было принято в октябре прошлого года, когда компания официально объявила о поиске покупателей. Несмотря на более высокое предложение от консорциума Paramount Skydance, совет директоров WBD предпочел сделку с Netflix, сосредоточенную на ключевых активах: киностудии Warner Bros., каналах HBO и стриминговом сервисе HBO Max.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.