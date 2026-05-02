Netflix меняет правила игры и делает ставку на большой экран. Новый фильм Греты Гервиг о Нарнии сначала выйдет в кинотеатрах с полноценным 45-дневным прокатом — и лишь затем появится онлайн. Это редкий шаг для стримингового гиганта, который может сигнализировать о пересмотре всей стратегии релизов.

Картина, основанная на книге К. С. Льюиса 1955 года, рассказывает об истоках Нарнии и станет первой экранизацией этого произведения. Премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, а на платформе Netflix фильм появится только 2 апреля.

Решение знаменует отход от привычной модели компании, которая традиционно делала ставку на релизы исключительно в стриминге. Ранее кинотеатральные показы допускались лишь в отдельных случаях — в первую очередь для проектов с потенциалом на премию Оскар, поскольку прокат является обязательным условием для номинации.

В Netflix объяснили новый подход масштабной популярностью франшизы «Нарния» среди разных поколений и регионов, что делает ее особенно привлекательной для большого экрана.

Кинотеатральные сети позитивно восприняли решение стримингового гиганта. Президент Cinema United Майкл О’Лири отметил: «Это отличная новость. Фильм Греты Гервиг „Нарния: Племянник чародея“ — это картина, которую зрители захотят посмотреть на большом экране. Теперь у них будет такая возможность».

Глава AMC Entertainment Адам Арон также заявил о полной поддержке проекта, подчеркнув, что крупнейшая сеть кинотеатров США «бросит все свои силы» на продвижение фильма.

Интерес Netflix к кинотеатральным релизам усиливается. В прошлом году компания уже экспериментировала с прокатом, выпустив в кинотеатрах расширенную версию анимационного хита «K-pop охотники на демонов» с интерактивным форматом.

Читайте также Netflix подал заявки на регистрацию двух товарных знаков в России

Генеральный директор Тед Сарандос ранее заявлял, что компания готова активнее работать с кинотеатрами и придерживаться классического 45-дневного окна эксклюзивности — подхода, который долгое время считался стандартом индустрии.

Изначально «Нарния» планировалась к ограниченному прокату в формате IMAX на две недели, однако в итоге проект получил полноценный театральный релиз. Сама Гервиг поддержала это решение: «Я с нетерпением жду, когда люди увидят фильм в кинотеатрах 12 февраля и на Netflix 2 апреля».

Таким образом, Netflix делает стратегический шаг навстречу традиционной киноиндустрии, тестируя модель, способную изменить баланс между стримингом и большим экраном.

