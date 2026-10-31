Дэвид Дурман, администратор Университета Кентукки, получил освобождение от использования ИИ на работе как религиозную льготу, хотя в бога не верит. Он придерживается гуманизма, и университет признал эти убеждения достаточным основанием. Дурман стал первым гуманистом, которому это удалось. Юридический портал FindLaw уточняет, что его запрос рассматривало университетское Управление равных возможностей и удовлетворило в сентябре 2026 года.

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Чтобы выяснить, как защитить себя юридически, Дурман обратился в Американскую гуманистическую ассоциацию (AHA), которая продвигает светский гуманизм. По его словам, моральным человека делает активная работа ума, а чрезмерная опора на ИИ ослабляет способность к этому. В заявлении ассоциации он указал также на то, что технология вредит заработку людей, экологии и творчеству. По данным FindLaw, речь шла о принудительном использовании Microsoft Copilot, ChatGPT и Claude.

Правовой основой служит раздел VII закона США о гражданских правах 1964 года. Работодатель обязан учитывать искренние религиозные убеждения сотрудника, если это не создает для него чрезмерных трудностей.

В 2023 году Верховный суд ужесточил этот порог: теперь компании нужно доказать существенное увеличение затрат. Согласно трактовке Комиссии США по соблюдению равноправия при трудоустройстве (EEOC), защита распространяется и на нетеистические взгляды, а искренность убеждений обычно не ставится под сомнение.

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Штатный юрист AHA Александрия Хюйскенс пояснила, что опасения по поводу ИИ и достоинства человека разделяют разные традиции, от католицизма до универсализма и гуманизма. Простое несогласие с использованием ИИ защиты не дает: политические и экономические взгляды и личные предпочтения EEOC к религиозным не относит.

Раньше похожую льготу получила Эрин Маус, 34-летняя инженер-программист из Северной Каролины, сторонница унитарианского универсализма. По данным Business Insider, она подала запрос в апреле, сослалась на ценность каждого человека в ее вере, а также на этические и экологические опасения, и в середине мая работодатель его одобрил.

Маус опиралась в том числе на заявления Папы Римского Льва XIV, который назвал ИИ угрозой для человеческого достоинства. Юристы отмечают, что судебным прецедентом это не стало: компания согласилась добровольно, до подачи иска.

Университет рассматривает такие запросы индивидуально и учитывает должностные обязанности, сообщил представитель вуза Джей Блэнтон. Администрация решила, что льготу можно предоставить без ущерба для ключевых функций, и допустила пересмотр условий при изменении технологий или обязанностей.

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Дурман помогает исследователям готовить заявки на гранты, и ИИ в его работе обязательным не был: коллеги и руководство лишь советовали попробовать инструменты. Он оформил освобождение заранее, на случай если совет станет требованием.

Для рынка труда это сигнал. Работодатели переходят от пробного использования ИИ к формальным требованиям, и юридические фирмы советуют заранее дополнять такие политики порядком рассмотрения религиозных запросов, фиксировать, зачем конкретный инструмент нужен для роли, и одинаково относиться к обращениям.

Дурман заявил, что не навязывает свои взгляды, но надеется, что люди с похожими сомнениями будут добиваться решения, необязательно религиозного.

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