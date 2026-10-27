Большие языковые модели используют или тестируют 86% крупных российских компаний, однако внедрение ИИ сопровождается конфликтами между работодателями и сотрудниками. Бизнес рассчитывает повысить производительность труда с помощью нейросетей, но одновременно ограничивает доступ к ним и в отдельных случаях наказывает работников за их применение.

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По данным исследования «Работа.ру», «СберПодбора» и «Нетологии», в 71% опрошенных компаний сотрудники самостоятельно решают, как использовать ИИ, а общие регламенты действуют только у 20% организаций. Еще в 9% компаний этот вопрос регулируют отдельные подразделения. При этом, согласно другому исследованию, проведенному SuperJob, 41% офисных работников открыто применяют нейросети, а 3% предпочитают не сообщать об этом руководству.

Одной из причин конфликтов становится разница между результатами работы и тем, сколько времени сотрудник тратит на выполнение задач. Так, в международной студии разработки видеоигр художник создавал игровые иконки и текстуры с помощью Midjourney, а затем дорабатывал их в Photoshop. Благодаря нейросети недельный объем работы он выполнял за день. Однако после установки программы для мониторинга активности руководство обнаружило, что художник проводит в рабочих приложениях всего несколько часов в неделю. В результате его уволили за невыполнение обязанностей и обман: работодатель посчитал, что оплачивал время, которое сотрудник фактически не отработал.

Использование нейросетей может обернуться для сотрудников не только конфликтами с руководством, но и дополнительной нагрузкой. Если работник справляется с задачами быстрее благодаря ИИ, освободившееся время ему могут заполнить новыми поручениями. Возникает и другое противоречие. Например, компании требуют от персонала навыков работы с искусственным интеллектом, но при этом не всегда предоставляют доступ к необходимым сервисам или запрещают применять их для отдельных задач.

В одной из российских финтех-компаний сотрудников обязали пройти обучение работе с ИИ стоимостью 30 тыс. руб. При этом работодатель готов компенсировать 70% расходов только при условии, что после окончания курса специалист предложит проект по повышению эффективности бизнеса. Подписки на нейросети и VPN работники также оплачивают из собственного кармана. Кроме того, компания проводит обязательную аттестацию по ИИ, содержание которой заранее не раскрывается, а ее результаты влияют на решение о дальнейшем трудоустройстве сотрудников.

Еще один повод для конфликтов — отношение руководителей к работе, выполненной с помощью ИИ. Начальник может одобрить результат, но изменить свое мнение, узнав, что сотрудник воспользовался нейросетью. Эксперты объясняют такую реакцию в том числе страхом потерять профессиональный авторитет: подчиненный способен за несколько минут подготовить отчет, на который у самого руководителя раньше уходили часы.

При этом использование искусственного интеллекта само по себе не дает работодателю оснований для увольнения. Такой причины в Трудовом кодексе нет, отмечают юристы. Однако проблемы могут возникнуть, если сотрудник нарушает режим конфиденциальности, загружает внутренние документы компании во внешние сервисы или выдает непроверенные результаты нейросети за готовую работу. В творческих профессиях значение имеет и собственный вклад специалиста, особенно если работодатель требует самостоятельного выполнения задач.

Так, в одной из розничных компаний сотрудник опубликовал без редактуры пресс-релиз, подготовленный ChatGPT на чувствительную тему жалоб клиентов. Текст оказался перегружен канцеляризмами и звучал высокомерно, что вызвало негативную реакцию в социальных сетях. Более серьезными последствиями обернулась история сотрудницы российской инженерной компании, которая загружала внутренние финансовые отчеты в нейросеть DeepSeek, пересылала служебные документы на личную почту и раскрывала конфиденциальные сведения во время переговоров с поставщиком. Суд признал ее увольнение за разглашение коммерческой тайны законным.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты рекомендуют работодателям установить четкие правила использования ИИ: определить перечень разрешенных сервисов, ограничить передачу конфиденциальной информации и предусмотреть обязательную проверку результатов работы нейросетей. При этом искусственный интеллект можно использовать для поиска открытой информации, подготовки черновиков, генерации идей и редактирования текстов, если это не противоречит требованиям работодателя. Ответственность за достоверность фактов, обоснованность выводов и качество итоговой работы в любом случае остается за сотрудником.

По мнению специалистов, оценивать работу сотрудников следует прежде всего по качеству результата и соблюдению установленных требований, а не по количеству часов, проведенных в рабочих программах. При этом отсутствие понятных правил использования ИИ создает проблемы для обеих сторон: сотрудники могут скрывать применение нейросетей, опасаясь претензий руководства, а работодатели теряют возможность контролировать связанные с этим риски и понимать, какие инструменты действительно повышают эффективность работы.

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