Нидерландская компания ASML, единственный производитель литографического оборудования для производства самых современных чипов для искусственного интеллекта (ИИ), получила заказы на €5,4 млрд в третьем квартале 2025 года, что превысило ожидания аналитиков на €0,5 млрд. Об этом пишет Bloomberg. Руководство прогнозирует, что выручка в 2026 году будет не ниже уровня текущего года благодаря спросу на оборудование для производства чипов, используемых в ИИ-системах.

ASML

Квартальная выручка ASML составила €7,5 млрд, незначительно отстав от прогноза в €7,7 млрд. Акции компании выросли на 3,8% после публикации отчетности. С начала года бумаги прибавили 28%, что сделало ASML крупнейшей по капитализации компанией Европы.

Глава компании Кристоф Фуке отметил сохраняющийся позитивный тренд инвестиций в инфраструктуру ИИ, который распространяется на растущее число клиентов. Среди крупнейших заказчиков — Taiwan Semiconductor Manufacturing и Samsung Electronics, которые недавно сообщили о высоком спросе на чипы для ИИ-систем.

ASML производит машины экстремальной ультрафиолетовой литографии, необходимые для создания наиболее сложных полупроводников. Спрос на такое оборудование растет на фоне бума ИИ-технологий. Так, компания OpenAI, крупнейший стартап в мире, уже заключила сделки по дата-центрам и чипам на сумму свыше $1 трлн.

Однако в 2026 году компания ожидает значительного снижения продаж в Китае — одином из ее крупнейших рынков. В третьем квартале на КНР пришлось 42% чистых продаж против 27% кварталом ранее. ASML попала под действие экспортных ограничений из-за попыток США сдержать развитие китайской полупроводниковой отрасли. Аналитик Degroof Petercam Михаэль Роэг полагает, что падение китайского направления должно быть компенсировано ростом поставок клиентам, работающим с передовыми чипами.

ASML подтвердила цель увеличить годовую выручку до €60 млрд к 2030 году с €28,3 млрд в прошлом году. Компания реализует проект по расширению производства, который может удвоить численность персонала в штаб-квартире в Велдховене.