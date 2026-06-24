Nike назначила финансового директора Pfizer Дэвида Дентона своим новым CFO. 17 августа он сменит Мэтью Френда, который руководил финансами компании с 2020 года. После ухода с должности Френд останется в Nike до 4 сентября и поможет передать дела преемнику.

Paul Steuber, Unsplash

Перестановка произошла в непростой для Nike период. Производитель спортивной одежды и обуви пытается восстановить позиции после нескольких лет слабого спроса, избытка запасов и растущей конкуренции со стороны других брендов.

Одной из главных проблем Nike стали избыточные запасы. На складах и у торговых партнеров накопилось слишком много товаров, тогда как спрос на ключевых рынках, прежде всего в Китае, оказался слабее ожиданий. Компании пришлось активнее распродавать старые коллекции со скидками, что сократило маржинальность бизнеса.

Еще одной проблемой стало ослабление позиций бренда. Конкуренты укрепились в сегментах спортивной и повседневной обуви, тогда как ассортимент Nike и чрезмерная зависимость от старых моделей все чаще вызывали вопросы у инвесторов. Теперь компания пытается вернуть интерес покупателей с помощью новых продуктов и более заметного присутствия в профессиональном и массовом спорте.

В марте руководство Nike признало, что восстановление бизнеса идет медленнее, чем ожидалось. Возглавивший компанию в октябре 2024 года Эллиотт Хилл начал масштабную перестройку. Он возвращает спорт в центр бренда, обновляет продуктовую линейку и восстанавливает отношения с оптовыми партнерами.

Кадровые перестановки стали важной частью преобразований. После прихода Хилла Nike сменила ряд руководителей, в том числе в подразделениях маркетинга и продуктовых инноваций. Аналитик Morningstar Дэвид Шварц считает, что масштабное обновление команды отражает накопившиеся проблемы Nike и медленные темпы восстановления бизнеса.

От Дентона ждут, что он поможет Nike ускорить преобразования и выстроить более строгую финансовую дисциплину. До Pfizer 60-летний топ-менеджер занимал пост CFO сети строительных гипермаркетов Lowe’s, а ранее около двух десятилетий работал в CVS Health, где также руководил финансами. В Pfizer он пришел в мае 2022 года и участвовал в перестройке бизнеса после резкого снижения доходов от препаратов против COVID-19.

В Nike сообщили, что Дентон будет получать базовую зарплату в размере $1,45 млн в год. Его целевой годовой бонус составит 120% от оклада, а целевой размер долгосрочного вознаграждения — $11,5 млн.

Инвесторы спокойно отреагировали на перестановку. На дополнительных торгах акции Nike выросли примерно на 1%. Аналитики отмечают, что смена финансового директора сама по себе не говорит об ухудшении бизнеса, но подтверждает масштаб продолжающихся преобразований.

Дополнительную поддержку ближайшей отчетности Nike обеспечит возврат части импортных пошлин. Компания ранее сообщала, что заплатила около $1 млрд пошлин за ввоз товаров в США, однако размер ожидаемого возврата пока не раскрыла.

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