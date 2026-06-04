Uber сократил 23% штата своего подразделения People and Places, сотрудники которого занимались HR, управлением офисами, рекрутингом и корпоративной культурой. Увольнения затронули в том числе и руководителей и стали первым крупным организационным шагом нового президента компании Джилл Хейзелбейкер, занявшей должность президента и директора по корпоративным делам три недели назад.

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В абсолютном выражении масштаб сокращений ограничен: по данным представителя компании, они затрагивают менее 1% от 34 тыс. штатных сотрудников Uber по всему миру. Около 10 млн водителей платформы классифицированы как независимые подрядчики и в эту статистику не входят. Тем не менее кадровые изменения сигнализируют о намерении новой команды менеджмента выстроить более компактную и функционально четкую структуру управления.

В своей записке сотрудникам CEO Дара Хосровшахи назвал перемены «необходимыми для повышения эффективности команды и реализации огромного потенциала, стоящего перед нами». Хейзелбейкер, в свою очередь, предупредила в отдельном меморандуме, что ряд структур Uber «стал слишком сложным и раздробленным», а команды «работают слишком далеко от бизнеса и партнеров, которых они должны поддерживать». По данным Bloomberg, сокращения идут точечно, в отличие от волны массовых увольнений в технологических компаниях, которые открыто связывают сокращение персонала с ростом инвестиций в ИИ.

Официально Uber отрицает связь увольнений с автоматизацией. Вместе с тем по данным The Information, технический директор компании заявил, что компания израсходовала весь бюджет на ИИ за 2026 год уже за четыре месяца. В ответ на это компания ввела ежемесячный лимит в $1,5 тыс. на одного сотрудника и на каждый агентный инструмент для программирования, а также запустила цифровую панель для отслеживания расходов на ИИ в разрезе сотрудников. Превышение установленного лимита требует отдельного согласования.

Параллельно со сжатием HR-блока Uber продолжает найм по более чем 800 открытым вакансиям, включая позиции, связанные с коммерциализацией робота-такси. В прошлом месяце компания также объявила о замедлении темпов найма в целом — ссылаясь на внутреннее использование ИИ. Ранее, в 2023 году, Uber уже проводил сокращения в рекрутинговом подразделении, а также в онлайн-сервисе доставки продуктов Cornershop.

Сокращения HR-подразделений проходят не только в Uber, но и по всему технологическому сектору США. Например, ранее IBM заменила несколько сотен сотрудников HR на ИИ и не заметила снижения качества найма. Американский финтех-статап Bolt принял более радикальные меры и полностью уволил весь отдел HR, заменив его на ИИ.

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