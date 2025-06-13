Спортивный бренд Nike разработал специальную экипировку для кенийской бегуньи Фэйт Кипьегон, которая попытается первой в истории пробежать милю быстрее четырех минут. Комплект включает аэродинамический комбинезон, 3D-печатный спортивный бюстгальтер и беговые шиповки.

Фото: Nike

Текущий мировой рекорд Кипьегон в беге на милю составляет 4:07,64. Чтобы побить четырехминутный барьер, ей нужно улучшить результат на 7,65 секунды. Инженеры Nike сосредоточились на аэродинамике, поскольку на скорости 24 км/ч сопротивление воздуха становится критическим фактором.

Костюм Nike Fly Suit выполнен из облегающего черного материала с уникальной текстурой. На поверхности расположены микроскопические полусферы разного размера — от кончика карандаша до булавочной головки. Эти элементы разбивают воздушный поток перед спортсменкой и контролируют завихрения позади нее, снижая сопротивление.

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Особого внимания заслуживает спортивный бюстгальтер Nike Flyweb, созданный методом 3D-печати из термопластичного полиуретана. Это первое применение данной технологии в экипировке Nike для профессиональных атлетов. Бесшовная конструкция обеспечивает точную посадку с миллиметровой точностью и повышенную поддержку.

Комплект дополняют шиповки Nike Victory Elite FK с именем спортсменки и изображением богини победы на подошве. Как отмечают в Nike, успех рекордной попытки, которая запланирована на 26 июня, зависит от комплексного взаимодействия всех элементов экипировки.