Японская компания Nintendo отложила запланированное на следующую неделю начало предварительных заказов на консоль Switch 2 в США, поскольку изучает потенциальное влияние тарифов, введенных для товаров по всему миру президентом этой страны Дональдом Трампом. В то же время дата официального выхода новинки остается неизменной — 5 июня.

«Предварительные заказы на Nintendo Switch 2 в США не начнутся 9 апреля 2025 года из-за необходимости оценить потенциальное влияние пошлин и меняющихся рыночных условий», — говорится в заявлении компании. Там добавили, что Nintendo объявит новую дату предзаказа позднее.

В то же время, по информации Nintendo, запланированное на 5 июня поступление новой консоли в продажу остается неизменным.

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Ранее Трамп объявил о введении пошлин на импорт в размере от 10 до 50% в зависимости от государства. Они затронули более 180 стран. При этом в списке не оказалось России, так как, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, американские санкции уже «препятствуют какой-либо значимой торговле» между странами.

При это среди «стран», в отношении которых Трамп ввел пошлины, также оказались подконтрольные Австралии острова Херд и Макдональд, на которых живут только пингвины.