Новая консоль Nintendo Switch 2 установила внутренний рекорд, продавшись тиражом 3,5 млн единиц за четыре дня с момента запуска, сообщила компания Nintendo. Это также оказалось лучшим стартом в истории среди всех консолей.

Фото: Nintendo / Сайт

Так, Switch 2 превзошла все предыдущие рекорды игровых консолей, включая PlayStation 5 с 3,4 млн продаж за четыре недели в 2020 году и оригинальный Switch с 2,7 млн за месяц. Bloomberg отмечает, что к марту следующего года будет продано 15 млн устройств.

При этом Nintendo сможет продать гораздо больше, если увеличит предложение. В интернет-магазинах крупных розничных продавцов США уже появились объявления «нет в наличии», пишет CNBC.

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Однако популярность новинки привлекла внимание мошенников, особенно в России, отмечают «Известия». В частности, они предлагают за деньги получить доступ к голосовому чату GameChat. Эта функция остается недоступной даже при смене региона: она требует подтверждения телефона, при этом номера с российским кодом +7 или виртуальным +888 запрещены.

В неофициальных магазинах, специализирующихся на чиповке первого поколения Switch, предлагается платная верификация номера для использования GameChat. При этом на один номер (например, в Словакии) можно зарегистрировать нескольких геймеров.

Однако Nintendo отслеживает подозрительную активность, что может привести к блокировке аккаунта, отметил основатель российской компании «Интернет-Розыск», руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров