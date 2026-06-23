Nissan остановила разработку полностью электрической версии кроссовера Qashqai в рамках глобального сокращения расходов и пересмотра модельной линейки, сообщили Reuters источники, знакомые с планами компании. Qashqai остается самой продаваемой моделью Nissan в Европе и в 2025 году обеспечил около 45% всех продаж марки в регионе. Отказ от проекта происходит в условиях растущей конкуренции со стороны китайских производителей и традиционных автоконцернов.

Kenjiro Yagi, Unsplash

По словам источников, Nissan незаметно остановила разработку электрического Qashqai еще в начале 2025 года. Даже если компания позднее вернется к проекту, вывести модель на рынок удастся не раньше начала 2030-х. Такая задержка может оставить Nissan позади конкурентов в одном из ключевых сегментов рынка электромобилей.

Nissan уже объявила, что сократит глобальную линейку с 56 до 45 моделей. Компания продолжает расширять ассортимент «электрифицированных» автомобилей, однако относит к ним не только электромобили, но и гибриды. Из-за нестабильного спроса в Европе автопроизводитель выбрал более гибкую стратегию и отказался от быстрого расширения линейки полностью электрических машин.

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Давление на Nissan усиливают китайские производители, которые быстро расширяют присутствие в Европе и предлагают более доступные электромобили. При этом с одним из таких конкурентов, Chery, японская компания уже обсуждает сотрудничество. Стороны подписали необязывающее соглашение и изучают возможность выпуска автомобилей китайской марки на заводе Nissan в Сандерленде.

Nissan планировала выпускать электрический Qashqai на заводе в Сандерленде, крупнейшем автомобильном предприятии Великобритании. Компания объявила об этом проекте еще в 2023 году, однако тогда не называла срок выхода модели. Сейчас на площадке уже собирают электрический Leaf и готовятся запустить производство нового электрического Juke.

Одновременно компания ведет переговоры с правительством Великобритании о финансовой поддержке нового плана развития завода. По данным источников Reuters, помощь могут предоставить в обмен на долгосрочные инвестиционные обязательства, запуск новых моделей или модификаций и сохранение рабочих мест. Поддержка может включать гранты, налоговые льготы или субсидии, однако окончательные условия пока не согласованы.

В Nissan не стали напрямую комментировать судьбу полностью электрического Qashqai. Компания заявила, что спрос на электромобили в Европе демонстрирует «значительную волатильность», и подтвердила приверженность «сбалансированной» стратегии электрификации, которая предусматривает выпуск как полностью электрических моделей, так и гибридов.

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