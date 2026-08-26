Концерты звезд 1990-х и 2000-х заняли 15 из 20 мест в рейтинге самых продаваемых событий «Яндекс Афиши» в первом полугодии 2026 года. Об этом «Ведомостям» сообщил директор по контенту и развитию бизнеса сервиса Энрико Мазавришвили.

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Среди российских артистов лучше всего продавались билеты на выступления «Руки Вверх!», «Ленинграда», Леонида Агутина и совместную программу Басты и Guf. Среди зарубежных исполнителей в число лидеров вошли Flo Rida и Jason Derulo. Во всем концертном сегменте «Яндекс Афиша» за январь-июнь продала 4,4 млн билетов — на 18,3% больше, чем годом ранее.

У Kassir.ru продажи в сегменте звезд 90-х и нулевых росли заметно быстрее концертного рынка в целом. Число проданных билетов увеличилось год к году на 39%, а их денежный объем — на 48%. Для сравнения, по всем концертам сервиса показатели выросли на 11% и 29% соответственно.

У Ticketland картина оказалась другой: общие продажи концертных билетов сервиса в первом полугодии снизились на 4% год к году. Продажи билетов на выступления Надежды Кадышевой сократились на 95%, Алены Апиной — на 65%. Однако одновременно Кадышева дала в 3,5 раза меньше концертов, а Апина — вдвое меньше, поэтому на результат повлияло не только возможное охлаждение интереса, но и сокращение числа доступных выступлений.

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Устойчивый интерес к звездам прошлых десятилетий эксперты прежде всего объясняют ностальгией. По словам управляющего партнера IPG Руслана Колюха, миллениалы готовы платить не только за живое исполнение знакомых песен, но и за возможность снова пережить связанные с ними эмоции. Постепенно такие концерты становятся семейным досугом, на котором встречаются слушатели разных поколений.

Продажи подталкивает и масштабное продвижение. По словам Мазавришвили, крупные концерты одновременно получают рекламную поддержку билетных операторов и музыкальных сервисов. Такая заметность помогает артистам собирать большие площадки и дольше удерживать внимание аудитории.

Но всплеск внимания в соцсетях не гарантирует артисту устойчивого спроса. Некоторым звездам вирусные ролики принесли новую волну популярности, однако после угасания интернет-тренда продажи билетов начали снижаться. В результате организаторы отдельных концертов переносили выступления на площадки меньшего размера.

Самым заметным эпизодом стал перенос московского концерта Надежды Кадышевой. В марте ее команда объявила, что выступление 20 июня пройдет не в «Лужниках», а на «ВТБ Арене». Представители певицы объясняли решение расширением регионального тура, тогда как глава концертной компании PMI Евгений Финкельштейн связывал его со слабыми продажами билетов. Эксперты ожидают, что весь сегмент продолжит расти, но спрос внутри него станет более избирательным: преимущество получат артисты, способные превратить вирусный всплеск в устойчивый интерес аудитории.

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