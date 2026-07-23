Российские туроператоры отметили рост спроса на поездки ради зарубежных концертов. У «Русского Экспресса» в 2026 году он увеличился примерно на 15% год к году. О расширении всего событийного сегмента говорят данные YouTravel.me — доля заказов, связанных с культурными и музыкальными мероприятиям, за два года выросла с 18% до 34%.

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На растущий спрос туроператоры ответили отдельными концертными пакетами. Они уже появились в линейках PAC Group, Space Travel, Corona Travel, ITM Group и других компаний. Обычно в программу входят перелет, проживание рядом с площадкой и билет на выступление, а дополнительно операторы предлагают трансферы и экскурсии.

К середине 2026 года лидерами продаж Space Travel стали поездки на концерты Канье Уэста, Рики Мартина, Scorpions и BTS. Спрос не замкнулся на одном жанре — среди самых популярных предложений оказались рэп, латиноамериканская поп-музыка, рок и k-pop.

Рост сегмента туроператоры объяснили тем, что после 2022 года многие мировые артисты перестали приезжать в Россию, а поклонники отправились за ними за рубеж. Самостоятельно собирать такие поездки стало сложнее — маршруты стали менее удобными, а для части направлений сохранились визовые ограничения. Поэтому туристы все чаще перекладывали организацию перелета, проживания и трансферов на оператора.

Абсолютным хитом сезона туроператоры назвали Стамбул. В 2026 году там были запланированы выступления Garou, The Prodigy, Boris Brejcha и других артистов. Помимо Турции, туристы выбирали ОАЭ, Азербайджан, Бахрейн и другие азиатские направления — география поездок во многом повторяла гастрольные маршруты мировых звезд и программы крупных фестивалей.

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Несмотря на рост спроса, концертный туризм пока остается нишевым направлением. По оценке одного из опрошенных Forbes экспертов, событийные поездки занимают 1−1,5% общего объема продаж, а концертные — лишь около 3% внутри этого сегмента. У специализированных компаний, для которых такие туры стали основным продуктом, их доля значительно выше.

Цена концертной поездки зависит прежде всего от ее продолжительности и наполнения. Короткие программы без авиабилетов стоили 38−50 тыс. руб. Средний чек Festway за длительный тур с дополнительными услугами достигал 190 тыс. руб., а пакеты с перелетом у отдельных операторов начинались примерно от 200 тыс. руб.

По прогнозам туроператоров, спрос на концертные поездки продолжит расти. Туристы все чаще сначала выбирают событие, а затем собирают маршрут вокруг его даты и места проведения, а не наоборот. Концерты стали лишь частью более широкого тренда — популярность набирают также поездки на музыкальные фестивали, спортивные соревнования и другие крупные международные мероприятия.

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