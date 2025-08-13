Система искусственного интеллекта от OpenAI достигла результата уровня золотой медали на Международной олимпиаде по информатике (IOI) 2025 года — одном из самых престижных соревнований по программированию для школьников. Это показывает, что современные ИИ-системы уже способны решать сложные логические и алгоритмические задачи и могут конкурировать с умнейшими людьми.

Shahadat Rahman/Unsplash

ИИ-система от OpenAI превзошла всех других ИИ-участников и заняла шестое место в общем зачете, опередив всех, кроме пяти из 330 участников-людей. Примечательно, что в этом году OpenAI не создавала специальную модель для олимпиады. Вместо этого использовался ансамбль универсальных логических моделей, ядром которого была та же модель, что ранее завоевала «золото» на Международной математической олимпиаде.

Этот результат знаменует огромный скачок всего за один год. В 2024 году система OpenAI едва не дотянула до бронзовой медали, заняв место в 49-м процентиле (когда процентное значение общих значений равно этой мере или меньше таковой). Тогда использовался сложный, специально настроенный подход. В этом году стратегия была значительно упрощена: легкая «обвязка» лишь отбирала лучшие решения, сгенерированные универсальной моделью. Это позволило ИИ подняться до 98-го процентиля.

Универсальные ИИ-модели становятся все более мощными и способными решать узкоспециализированные и сложные задачи без дополнительного дообучения. Это значительно снижает затраты на разработку и открывает возможности для применения ИИ в науке, инженерии и других областях, требующих глубокого логического мышления.

Ранее ИИ-модели от OpenAI и Google смогли получить достаточно баллов для золотой медали в Международной олимпиаде по математике 2025.