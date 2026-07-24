В первом полугодии 2026 года число сделок с квартирами в российских новостройках выросло на 3%. Одновременно на вторичном рынке все заметнее становилась «новая вторичка» — жилье в домах, введенных в эксплуатацию за последние пять лет. К таким выводам пришли аналитики «Авито Недвижимости». Подробности — в распоряжении «Инка».

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За январь-июнь в России зарегистрировали 236 тыс. сделок по договорам долевого участия (ДДУ) — на 3% больше, чем годом ранее. Москва обеспечила 10% от общего числа сделок, Московская область — 8%, Санкт-Петербург — 6%. При этом совокупная доля Москвы и Подмосковья сократилась по сравнению с первым полугодием 2025 года.

Самую заметную положительную динамику среди крупнейших регионов показали Ленинградская область и Пермский край (по +40% год к году), Башкортостан (+29%), Краснодарский край (+21%), Ростовская (+19%) и Свердловская области (+11%). Особенно активным оказался июнь: число зарегистрированных ДДУ увеличилось на 33% по сравнению с маем и на 13% в годовом выражении.

На ипотеку пришлось 69% сделок на первичном рынке — на 6 п. п. больше, чем годом ранее. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках за это время выросла на 3% и достигла 207 тыс. руб.

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Одновременно на вторичном рынке все более заметным становился сегмент квартир в домах, сданных не более пяти лет назад. В Ростове-на-Дону на такую «новую вторичку» приходилось 28,6% предложения, в Москве — 24,3%, в Краснодаре — 22,9%, в Новосибирске — 21%. В большинстве городов-миллионников ее доля превышала 15%.

По оценке «Авито Недвижимости», этот сегмент постепенно занял нишу между классическими новостройками и традиционным вторичным жильем. В большинстве городов квартиры в недавно сданных домах стоили дешевле жилья на первичном рынке, но сохраняли многие его преимущества — современные планировки, небольшой износ здания и благоустроенную территорию. Покупателю также не требовалось ждать завершения строительства, и он мог заселиться сразу после сделки. В Челябинске ценовой разрыв с новостройками достигал 19%, в Краснодаре — 12%, в Уфе — 11%, в Воронеже и Новосибирске — 9%.

В отдельных городах высокий спрос уже начал вымывать предложение. За год объем «новой вторички» в Ростове-на-Дону сократился на 14%, а ее доля в Казани — на 2%. В Новосибирске такие квартиры также быстро находили покупателей, тогда как в Екатеринбурге предложение оставалось стабильным благодаря активному жилищному строительству.

Высокие темпы строительства продолжили пополнять предложение на первичном рынке. По итогам первого полугодия площадь возводимого в России жилья достигла 119,7 млн кв. м, превысив прошлогодний показатель на 2%. В июне число объявлений о продаже квартир в новостройках на «Авито Недвижимости» выросло на 26% год к году. Быстрее всего увеличилось предложение трехкомнатных квартир — на 31%.

В итоге рынок двигался сразу по двум траекториям. Продажи новостроек умеренно выросли, а предложение продолжило расширяться. На вторичном рынке все заметнее становились квартиры в недавно сданных домах, которые конкурировали с первичным жильем за счет более низкой цены и возможности заселиться сразу.

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