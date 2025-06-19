Онлайн-новости прочно вошли в повседневную жизнь россиян, активно пользующихся интернетом. Опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее большинство респондентов — 84% — обращаются к новостным материалам каждый день.

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Особенно выделяется в этом плане поколение Z (родившиеся после 2001 года): 63% его представителей проверяют новости несколько раз в сутки, что на 8% выше среднего показателя по стране.

Анализ медиапривычек выявил существенные различия между возрастными группами. В то время как треть всех интернет-пользователей знакомится с новостями один-два раза в день, среди молодежи таких всего 20%. Это свидетельствует о предпочтении поколения Z «микродозированного» формата потребления информации — частого, но кратковременного.

Глубина восприятия новостного контента также различается. Если 80% россиян в целом готовы полностью прочитать социально значимую новость, то среди молодежи этот показатель на 10%.

Такая разница подтверждает гипотезу о клиповом мышлении зумеров. Они в 2,5 раза чаще читают новости, присланные друзьями, и чаще же ограничиваются беглым просмотром заголовков. При этом треть опрошенных вне зависимости от возраста изучает комментарии, что подчеркивает важность социального контекста.

Временные паттерны потребления новостей также имеют свои особенности. Почти половина молодежи читает новости в любое удобное время, тогда как среди остальных россиян таких 41%.

Послеобеденные часы особенно популярны у зумеров — вероятно, это связано с учебным графиком. В целом поколение Z тратит на новости заметно меньше времени: 71% ограничивается получасом в день против 57% в среднем по выборке.

Феномен «фантомных новостей» оказался распространен шире, чем ожидалось: с ним сталкивались 65% респондентов. Эксперимент с вымышленными заголовками показал, что молодежь чаще «узнавала» несуществующие новости, особенно на социально значимые темы. При этом абсурдные заголовки не находили отклика ни у одной из групп.

Что касается цифровой гигиены, лишь четверть опрошенных систематически фильтрует информационный поток. Основными мотивами для этого служат экономия времени и снижение тревожности.

При этом для молодежи цифровая гигиена чаще связана с повышением продуктивности, тогда как старшее поколение в первую очередь стремится избежать фейков.

Таким образом, исследование демонстрирует поляризацию медиаповедения разных поколений. Если молодежь предпочитает частое, но поверхностное взаимодействие с контентом, то старшие возрастные группы выбирают более вдумчивый, хотя и менее интенсивный формат потребления новостей.