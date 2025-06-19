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Новости в эпоху цифры — чем отличаются медиапривычки поколений

Онлайн-новости прочно вошли в повседневную жизнь россиян, активно пользующихся интернетом. Опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее большинство респондентов — 84% — обращаются к новостным материалам каждый день.

Фото: Freepik

Особенно выделяется в этом плане поколение Z (родившиеся после 2001 года): 63% его представителей проверяют новости несколько раз в сутки, что на 8% выше среднего показателя по стране.

Анализ медиапривычек выявил существенные различия между возрастными группами. В то время как треть всех интернет-пользователей знакомится с новостями один-два раза в день, среди молодежи таких всего 20%. Это свидетельствует о предпочтении поколения Z «микродозированного» формата потребления информации — частого, но кратковременного.

Глубина восприятия новостного контента также различается. Если 80% россиян в целом готовы полностью прочитать социально значимую новость, то среди молодежи этот показатель на 10%.

Такая разница подтверждает гипотезу о клиповом мышлении зумеров. Они в 2,5 раза чаще читают новости, присланные друзьями, и чаще же ограничиваются беглым просмотром заголовков. При этом треть опрошенных вне зависимости от возраста изучает комментарии, что подчеркивает важность социального контекста.

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Временные паттерны потребления новостей также имеют свои особенности. Почти половина молодежи читает новости в любое удобное время, тогда как среди остальных россиян таких 41%.

Послеобеденные часы особенно популярны у зумеров — вероятно, это связано с учебным графиком. В целом поколение Z тратит на новости заметно меньше времени: 71% ограничивается получасом в день против 57% в среднем по выборке.

Феномен «фантомных новостей» оказался распространен шире, чем ожидалось: с ним сталкивались 65% респондентов. Эксперимент с вымышленными заголовками показал, что молодежь чаще «узнавала» несуществующие новости, особенно на социально значимые темы. При этом абсурдные заголовки не находили отклика ни у одной из групп.

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Что касается цифровой гигиены, лишь четверть опрошенных систематически фильтрует информационный поток. Основными мотивами для этого служат экономия времени и снижение тревожности.

При этом для молодежи цифровая гигиена чаще связана с повышением продуктивности, тогда как старшее поколение в первую очередь стремится избежать фейков.

Таким образом, исследование демонстрирует поляризацию медиаповедения разных поколений. Если молодежь предпочитает частое, но поверхностное взаимодействие с контентом, то старшие возрастные группы выбирают более вдумчивый, хотя и менее интенсивный формат потребления новостей.

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