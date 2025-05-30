Исследователи из Университета Юты представили ИИ-инструмент под названием RiskPath. Он предназначен для прогнозирования развития серьезных хронических заболеваний за годы до их фактической диагностики. Доктор Нина де Лейси, одна из разработчиков проекта, заявила, что новый алгоритм может помочь предупредить развитие этих болезней.

RiskPath анализирует большие объемы данных и смотрит за изменением показателей здоровья с течением времени. Это позволяет прогнозировать развитие сердечных заболеваний, диабета и других хронических недугов. Точность прогнозов RiskPath выше, чем у существующих медицинских методов.

«Выявлять людей из группы риска до того, как они заболеют», — так описывает цель инструмента де Лейси. Система способна предоставлять ранние предупреждения, потенциально еще до появления симптомов. Суть проблемы заключается в поздней диагностике многих хронических заболеваний, что снижает эффективность лечения. RiskPath предлагает решение путем раннего выявления рисков.

По словам де Лейси, у исследователей и врачей пока не было возможности использовать подобные инструменты для предотвращения прогрессирования заболеваний. Однако она настроена оптимистично относительно будущего этих технологий.

«Одно из моих самых больших желаний — чтобы мы смогли перейти к предотвращению возникновение этих заболеваний», — сказала она.

Доктор Маниш Парашар, главный специалист по искусственному интеллекту Университета Юты, выразил оптимизм по поводу «огромной пользы, которую может принести эта технология». Вместе с тем он предостерег от чрезмерного доверия ИИ-системам, заявив, что «существует много дезинформации, нацеленной на обычного пользователя».

Важной особенностью RiskPath, по словам де Лейси, является его «объяснимость». Это позволяет исследователям и врачам понимать, как ИИ пришел к выводу о повышенном риске для конкретного человека. Она надеется, что эта технология сможет использоваться для защиты здоровья людей с минимальными затратами времени.

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