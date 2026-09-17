Сентябрь принес сразу несколько заметных автомобильных новостей, связанных с электрификацией. Mercedes-AMG назначила премьеру первого SUV, полностью разработанного спортивным подразделением марки, российский «Атом» вышел в массовое производство на заводе «Москвич», а Toyota убрала чисто бензиновый мотор из японской линейки Land Cruiser 300, оставив гибрид и дизель.

Mohamed Nohassi, Unsplash

Мировая премьера нового электрического SUV Mercedes-AMG состоится 17 октября на фестивале The 140 у музея Mercedes-Benz в Штутгарте. Первые машины должны поступить клиентам в начале 2027 года. Полноразмерную модель анонсировали еще в ноябре 2024-го: впервые в истории AMG ее инженеры в Аффальтербахе самостоятельно разработали SUV целиком, а не дорабатывали уже существующий автомобиль Mercedes-Benz.

Новинка станет второй серийной моделью на специализированной электрической архитектуре AMG.EA после четырехдверного AMG GT. Платформу изначально создавали специалисты Mercedes-AMG под высокопроизводительные электромобили, а не адаптировали из обычной модели Mercedes-Benz. Технические характеристики SUV пока не раскрыты, однако ожидается, что он получит силовую установку, близкую к AMG GT, где максимальная версия развивает до 1153 л.с.

В России тем временем стартовало массовое производство электромобиля «Атом». На заводе «Москвич» для него оборудовали отдельную линию полного цикла — со сваркой, окраской, антикоррозийной обработкой, сборкой и финальной калибровкой электронных систем. Постепенно производитель рассчитывает довести темп выпуска до 20 автомобилей за смену.

«Атом» получил электромотор мощностью 150 кВт, или около 204 л.с., и батарею емкостью 77 кВт·ч. Заявленный запас хода достигает 500 км по циклу WLTP. Первые серийные автомобили производитель уже начал передавать клиентам.

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Еще одно заметное обновление произошло в японской линейке Toyota Land Cruiser 300. Из нее исчезла версия с обычным бензиновым V6: теперь покупателям предлагают либо гибрид с бензиновым двигателем и электромотором, либо дизель. Обновленные автомобили поступят к японским дилерам 1 октября.

Гибридная установка Land Cruiser 300 сочетает 3,5-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами и электромотором, встроенным в десятиступенчатую автоматическую коробку передач. Вместе они развивают 457 л.с. и 790 Н·м, что делает гибрид самым мощным серийным Land Cruiser. Альтернативой остается 3,3-литровый битурбодизель мощностью 307 л.с. и крутящим моментом 700 Н·м.

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