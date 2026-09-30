С 1 октября 2026 года российский бизнес вновь ждут новые правила работы. С этого дня заработает закон о платформенной экономике, изменятся условия работы самозанятых через цифровые сервисы, расширится маркировка товаров, а в налоговом и внешнеторговом учете появятся новые требования. «Инк» традиционно собрал самые важные для предпринимателей новеллы.

Маркетплейсы получат отдельные правила игры

Здесь привносится целый ряд изменений в законодательство, затрагивающий все стороны работы электронных площадок.

Что изменится: С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике. Он регулирует отношения между операторами посреднических цифровых платформ, их партнерами и пользователями. Для платформ устанавливаются требования к проверке сведений о партнерах и товарах, размещению информации в карточках, изменению условий сотрудничества, скидкам за счет продавца и рассмотрению жалоб. Также создается реестр посреднических цифровых платформ.

Кому важно: маркетплейсам, классифайдам, агрегаторам услуг, сервисам доставки, продавцам, исполнителям услуг, владельцам ПВЗ.

Претензии продавцам через платформу

Что изменится: Одновременно вступают в силу поправки в законодательство о защите прав потребителей. Если купленный через посредническую цифровую платформу товар окажется с недостатком, покупатель сможет предъявить требования продавцу через эту платформу. Оператор должен обеспечить техническую возможность такого обращения, а также возврата денег через платформу. Аналогичные правила устанавливаются для работ и услуг, заказанных через посредническую цифровую платформу.

Кому важно: маркетплейсам, селлерам, владельцам ПВЗ, сервисам поддержки и компаниям, оказывающим услуги через цифровые платформы.

Новые штрафы для платформ

Что изменится: с 1 октября в КоАП появляется статья 14.69, устанавливающая ответственность операторов посреднических цифровых платформ. Размер штрафов зависит от нарушения: для юридических лиц он может составлять от 20 тыс. до 400 тыс. руб. В числе оснований — нарушения требований к информации на платформе, условиям снижения цены товара за счет продавца, ограничению доступа к личному кабинету, размещению карточек и поисковой выдаче. Часть новых положений статьи начнет действовать только с 2027 года.

Кому важно: прежде всего операторам цифровых платформ, а также их партнерам — продавцам, исполнителям и владельцам ПВЗ.

Работа СЗ с одним заказчиком через платформу

Что изменится: также с 1 октября для регулирования платформенной экономики вводится критерий систематичности и продолжительности работы самозанятого с одним заказчиком. Если исполнитель работает для одного пользователя-заказчика через платформу более 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд, это считается соответствующим установленному критерию. Ограничение применяется к предусмотренным законом сферам деятельности, в которых особенно актуальна проблема подмены трудовых отношений работой через платформу.

Кому важно: компаниям, которые привлекают самозанятых через цифровые платформы, а также бизнесу в строительстве, логистике, торговле, общепите, производстве, недвижимости и образовании.

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Маркировка туалетной бумаги и зубных щеток

Что изменится: с этого же дня становится обязательной маркировка отдельных видов хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей, например зубных щеток и нитей, туалетной бумаги, расчески, маникюрные принадлежности, мочалки и другие товары. Конкретный перечень определяется кодами ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2. Для некоторых товаров, приобретенных до 30 сентября, есть переходные сроки маркировки.

Кому важно: производителям, импортерам, оптовикам, дистрибьюторам, магазинам, маркетплейсам и компаниям, отвечающим за товарный учет.

Разрешительный режим продаж для автомобильных жидкостей

Что изменится: с 1 октября продажа маркированных автомобильных жидкостей будет проходить в разрешительном режиме. Касса должна направлять в систему маркировки запрос для проверки кода товара, если есть основания для запрета, жидкость не продадут.

Кому важно: продавцам автотоваров, АЗС, магазинам запчастей, розничным сетям, маркетплейсам и компаниям, отвечающим за кассовое и товарное ПО.

НДС по долгосрочным договорам внутри цены

Что изменится: с начала месяца меняются правила для ситуации, когда после заключения длящегося договора у продавца возникает обязанность платить НДС, а покупатель не может принять этот налог к вычету. Если стороны не изменили цену договора и заранее не предусмотрели порядок действий на такой случай, НДС будет исчисляться расчетным методом исходя из уже установленной договором стоимости.

Кому важно: компаниям на ОСНО и бизнесу на спецрежимах, который становится плательщиком НДС, а также поставщикам по долгосрочным B2B- и B2G-контрактам.

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Подтверждение для НДС 10% на детские товары

Что изменится: ставка НДС 10% при ввозе и реализации детских товаров с четверг будет применяться при наличии документов об оценке соответствия. Импортерам соответствующие документы потребуется представить таможне вместе с декларацией на товары.

Кому важно: производителям, импортерам, дистрибьюторам, розничным продавцам детских товаров, маркетплейсам и бухгалтерам.

Для прослеживаемых товаров из ЕАЭС изменится порядок оформления

Что изменилось: теперь при ввозе в Россию из других стран ЕАЭС прослеживаемых товаров, подпадающих под соответствующий механизм, регистрационный номер партии будет присваиваться ФНС на основании документа о предстоящей поставке. Налоговая должна направить номер участнику оборота не позднее следующего календарного дня после получения документа.

Кому важно: импортерам из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, дистрибьюторам, оптовикам, бухгалтерам и специалистам по ВЭД и ЭДО.

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