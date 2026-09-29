Биотехнологическая компания Variant Bio расширила сотрудничество с немецкой фармкомпанией Boehringer Ingelheim. Партнеры будут использовать ИИ-платформу Variant Bio для поиска и проверки новых биологических мишеней для препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний. Общая потенциальная стоимость расширенного соглашения превышает $250 млн

Curated Lifestyle, Unsplash

Компании начали сотрудничать в январе 2026 года. Первоначальное соглашение было рассчитано на поиск и проверку новых биологических мишеней для препаратов против кардиоренальных и почечных заболеваний, а его потенциальная стоимость превышала $120 млн. Теперь партнеры добавили к этому направлению сердечно-сосудистые заболевания.

В основе проекта лежит разработанная Variant Bio платформа Inference. Она сочетает большие языковые модели, машинное обучение и методы статистической генетики. Система анализирует генетические данные вместе с подробной информацией о состоянии здоровья и другими биологическими показателями, чтобы находить перспективные направления для разработки лекарств.

Variant Bio ищет в генетических данных связи между определенными вариантами генов, заболеваниями и другими особенностями здоровья. Если такая связь повторяется и подтверждается дополнительными данными, исследователи могут определить биологический механизм, на который потенциально можно воздействовать новым препаратом.

Variant Bio ищет в генетических данных связи между определенными вариантами генов, заболеваниями и другими особенностями здоровья. Если такая связь повторяется и подтверждается дополнительными данными, исследователи могут определить биологический механизм, на который потенциально можно воздействовать новым препаратом.

Boehringer Ingelheim решила расширить сотрудничество после работы с Variant Bio в области заболеваний почек. Теперь компания рассчитывает найти новые направления для разработки сердечно-сосудистых препаратов, подкрепленные данными человеческой генетики. В Boehringer Ingelheim отмечают тесную связь между сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями и рассчитывают использовать результаты проекта при создании новых лекарств.

По расширенному соглашению Variant Bio получит дополнительный первоначальный платеж. Компания также сможет претендовать на лицензионные и этапные выплаты. Общая потенциальная стоимость сделки, по данным Variant Bio, превысит $250 млн.

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