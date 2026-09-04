Индустрия долголетия (longevity) уже умеет довольно убедительно рассказывать, что стареющие клетки связаны с возрастными заболеваниями. С лекарствами пока сложнее. Ученые до сих пор не могли договориться, какие именно стареющие клетки нужно лечить, как их надежно находить и как доказать, что вмешательство действительно помогает пациенту. Эти проблемы попытались систематизировать участники европейской научной сети SENESCENCE2030.

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Результаты прошедших ранее конференции и встречи представителей науки, медицины, бизнеса и регуляторов в виде дорожной карты развития так называемой точной медицины, работающей с клеточным старением (precision senescence medicine), опубликованы в Nature Aging 3 сентября.

Что было: стареющие клетки нашли, а дальше?

Клеточная сенесценция — это такое состояние, при котором клетка перестает делиться, но не исчезает. Такие клетки могут выполнять полезные функции, например участвовать в восстановлении тканей. Однако с возрастом некоторые из них начинают накапливаться и менять окружающие ткани, поддерживая хроническое воспаление и другие процессы, связанные с возрастными заболеваниями.

Такие стареющие клетки стали одной из главных мишеней исследований среры продления жизни. Появились сенолитики — препараты, предназначенные для уничтожения определенных стареющих клеток, а также другие подходы, которые пытаются изменить их состояние.

Но довольно быстро выяснилось, что «стареющая клетка» — слишком общее определение. Они могут различаться происхождением, функциями и воздействием на организм. Уничтожить все клетки, подходящие под один набор признаков, — не обязательно хорошая идея.

Что решили: сначала нужна классификация

Участники SENESCENCE2030 предлагают перейти от общего понятия клеточного старения к более точной классификации его различных состояний.

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По сути, ученые хотят понять: какая именно клетка состарилась, почему это произошло, что она теперь делает и нужно ли с ней вообще бороться.

Для этого необходимы функциональные классификации так называемых senescent states — состояний клеточного старения. Без них разработка лекарств напоминает ситуацию, когда медицина пытается создать один препарат сразу «от всех видов воспаления».

Вторая проблема — как измерить старение

Еще одна большая проблема — отсутствие единых и достаточно надежных биомаркеров. Пока исследователи используют различные признаки клеточной сенесценции, но универсального теста, который позволил бы врачу уверенно сказать: «вот эти клетки являются патологически стареющими и именно их нужно лечить», все еще нет.

Поэтому дорожная карта предлагает развивать стандартизированные и клинически применимые биомаркеры, которые должны помочь не только ученым в лаборатории, но и врачам — выявлять нужные клетки у пациента и отслеживать результат лечения. Этот пункт авторы концепции сочли одним из ключевых условий перехода исследований в клиническую практику.

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Что дальше: персональная медицина для клеток

Конечная цель ученых — создать precision senescence medicine, то есть персонализированную медицину клеточного старения по принципу современной онкологии, где врач не просто видит диагноз, а пытается определить особенности конкретной опухоли и подобрать терапию под ее характеристики.

В исследованиях старения в будущем тоже могут сначала определить, какие именно сенесцентные клетки и процессы играют роль у конкретного человека, а затем выбирать подходящее вмешательство.

Авторы дорожной карты также считают необходимым укреплять переход исследований из лабораторий в клинику, развивать правила для клинических испытаний и обсуждать с регуляторами, как вообще оценивать безопасность и эффективность таких методов.

Лекарства от старости все еще нет

Однако дорожная карта — не отчет о создании нового препарата и не доказательство того, что клеточное старение уже научились лечить у людей. Скорее это карта проблем, которые необходимо решить, чтобы многочисленные лабораторные открытия превратились в работающую медицину.

Причем к ее созданию авторы предлагают подключать не только ученых. В разработке дорожной карты участвовали исследователи, клиницисты, представители индустрии и политики. Авторы отдельно подчеркивают необходимость международного сотрудничества и создания понятной трансляционной и регуляторной инфраструктуры.

Что это значит для бизнеса

Для бизнеса это сигнал о том, что следующий шаг этой индустрии не обязательно заключается в том, чтобы придумать еще один способ воздействовать на стареющие клетки. Таких идей как раз уже становится много. Гораздо сложнее доказать, что конкретное вмешательство работает у определенных людей, понять, какие пациенты от него выиграют. А еще нужно убедить регуляторов, что лечение безопасно и эффективно.

Так что ожидается, что следующий этап рынка может быть связан не только с разработчиками сенолитиков. Спрос появится на биомаркеры, диагностику, технологии мониторинга, базы данных и инструменты для клинических исследований.

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