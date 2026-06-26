Российские девелоперы пересматривают подход к строительству торговых центров, постепенно отказываясь от крупных моллов в пользу компактных объектов рядом с жилыми кварталами. За десять лет средняя площадь новых ТЦ в стране сократилась более чем в 2,5 раза — с 34,5 тыс. до 12,8 тыс. кв. м. Участники рынка объясняют этот тренд ростом затрат на строительство, развитием онлайн-торговли и изменением покупательских привычек россиян.

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По данным консультантов рынка недвижимости, сегодня основную часть новых проектов составляют районные ТЦ. Особенно заметна эта тенденция в Москве, где небольшие объекты уже несколько лет обеспечивают большую часть ввода коммерческой недвижимости.

Строительство крупных комплексов стало менее привлекательным и для инвесторов. Такие проекты требуют значительных вложений, дольше окупаются и несут более высокие риски, связанные с поиском арендаторов. Компактные районные центры, напротив, легче интегрировать в новые жилые районы, а их площади быстрее заполняются магазинами и сервисами.

На изменение форматов повлияли и сами покупатели. Если раньше поездка в торговый центр воспринималась как способ провести выходной, то теперь все чаще жители предпочитают решать повседневные задачи рядом с домом. Существенную часть покупок россияне вообще перенесли в интернет: за последние десять лет объем онлайн-торговли вырос более чем в 15 раз и по итогам 2025 года достиг 11,5 трлн руб.

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На этом фоне меняется и состав арендаторов. Вместо крупных галерей одежды новые ТЦ все чаще делают ставку на продуктовые магазины, предприятия общественного питания, фитнес-клубы, сервисные компании и пункты выдачи интернет-заказов — именно такие форматы обеспечивают стабильный ежедневный поток посетителей.

По мнению участников рынка, этот курс сохранится и в ближайшие годы. Новые масштабные торговые комплексы будут появляться лишь в отдельных крупных агломерациях, тогда как основным направлением развития останутся небольшие районные центры, ориентированные на ежедневные потребности жителей.

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