Производители и продавцы электроники выступили против включения технологий искусственного интеллекта в перечень стратегических видов деятельности. Участники рынка опасаются, что текущая редакция поправок Федеральной антимонопольной службы распространит особый порядок согласования сделок на компании, которые лишь продают технику с готовыми ИИ-функциями и сами не разрабатывают такие технологии.

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Ассоциация РАТЭК направила в ФАС замечания к проекту поправок в закон №57-ФЗ, регулирующий иностранные инвестиции в стратегические компании. В объединение входят Huawei, DNS, Fplus, «М.Видео», «Ситилинк» и другие участники рынка электроники.

ФАС предлагает отнести к стратегическим видам деятельности весь цикл работы с ИИ-технологиями — от разработки до реализации. В РАТЭК считают, что такая формулировка не разграничивает создателей алгоритмов и компании, которые продают устройства с уже встроенными ИИ-функциями.

Под новые требования могут попасть смартфоны, телевизоры, бытовая техника и оборудование для умного дома. Новый порядок способен затронуть не только зарубежных производителей, но и российских дистрибуторов, в капитале которых иностранным владельцам принадлежит от 5%. Таким компаниям может потребоваться дополнительное согласование отдельных сделок.

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По закону об иностранных инвестициях в стратегические компании такие сделки должна согласовывать правительственная комиссия. В РАТЭК предупреждают, что распространение этой процедуры на потребительский рынок усложнит работу компаний, снизит инвестиционную активность и создаст риски для стабильности поставок.

Ассоциация предлагает сузить критерии регулирования и сосредоточить контроль на разработчиках крупных фундаментальных моделей. В качестве ориентира РАТЭК предлагает использовать закон об ИИ, принятый Госдумой 8 июля. В нем отдельный статус предусмотрен для моделей, насчитывающих более 1 млрд параметров.

В РАТЭК настаивают, что массовую электронику со встроенными ИИ-функциями не следует приравнивать к стратегическим технологиям. Представитель ассоциации Антон Гуськов считает, что чрезмерно широкое регулирование может помешать ускоренному развитию цифровой экономики.

ФАС подтвердила, что получила обращение и приступила к его рассмотрению. Управляющий партнер адвокатского бюро «А-ПРО» Олег Попов также считает, что в проекте необходимо четче разграничить разработчиков ИИ и компании, использующие готовые решения.

Попов предложил учитывать не только сам факт использования ИИ, но и назначение технологии и связанные с ней риски. В компании «Каменская & партнеры» обратили внимание на опыт Китая, где регулирование сосредоточено на крупных ИИ-платформах, а потребительская электроника не подпадает под инвестиционные ограничения.

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