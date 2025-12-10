В эпоху, когда глобальные проблемы кажутся нерешаемыми, некоторые из самых влиятельных людей мира выбирают радикальный путь. Вместо того, чтобы пытаться исправить существующую реальность, они предпочитают строить свою собственную — в буквальном смысле. Речь идет о движении «стартап-сообществ», частных городов, где можно жить по правилам, написанным не правительствами, а технокорпорациями, пишет Futurism.

На недавней конференции Network State в Сингапуре идеолог этого движения, бывший технический директор Coinbase Баладжи Шринивасан, уверенно заявил о будущем массовом переходе технологической элиты в специально созданные анклавы. Он предсказывает, что уже в 2025 году этот процесс станет заметным явлением.

Утопия по подписке

Эти новые поселения больше напоминают гибрид корпоративного кампуса, курорта и философского общества. Яркий пример — The Network School на искусственном острове Форест-Сити в Сингапуре. Проект работает по модели премиум-подписки: за $1500 в месяц вы получаете доступ не только к современным коворкингам и технологиям, но и к особой социальной среде, где все разделяют схожие взгляды на будущее.

Таких стартапов по всему миру насчитывается уже около 120, отмечает Financial Times. Каждый предлагает свою версию идеального общества — от либертарианских поселений с минимальным регулированием до высокотехнологичных экосистем, управляемых искусственным интеллектом.

Уроки прошлых экспериментов

Это не первая попытка создать альтернативное общество. Проект «Проспера» в Гондурасе, поддержанный Питером Тилем, должен был стать моделью частного города с особым юридическим статусом. Однако смена власти в стране показала хрупкость таких договоренностей — новый президент отменил особые условия, что привело к краху проекта и многомиллиардным судебным разбирательствам.

Даже теоретики, когда-то вдохновлявшие подобные инициативы, сейчас смотрят на них скептически. Нобелевский лауреат Пол Ромер отмечает, что идея полной независимости от государств оказывается утопичной в реальном мире.

Феномен элитного побега

Это движение отражает любопытный парадокс современности. Люди, обладающие беспрецедентными ресурсами и влиянием, вместо преобразования существующих систем выбирают стратегию создания параллельных миров. Исследователи отмечают, что за этим стоит не только практический расчет, но и своеобразная философия разочарования — неверие в возможность изменить традиционные институты.

Техномиллиардеры, кажется, пришли к выводу, что проще построить новый мир с нуля, чем исправлять старый. Их города-убежища становятся материальным воплощением этой идеи — островками контролируемой реальности в океане глобальной неопределенности.