В австралийский парламент внесен закон о создании «системы предотвращения мошенничества». В соответствии с ним, компании будут нести ответственность за преступления, совершенные на их платформах и должны будут выплатить штраф в сумме до $50 млн и компенсацию жертвам злоумышленников. По словам премьер-министра Энтони Албаниза, это обеспечит австралийцам «самую надежную защиту от мошенников в мире», сообщает The Guardian.

«Правительство обеспечивает самую надежную защиту от мошенников в мире», — говорится в пресс-релизе. Ранее помощник казначея Австралии Стивен Джонс отметил, что правительство проигнорировало призывы последовать примеру Великобритании и возложить на банки полную ответственность за защиту потребителей. Вместо этого телекоммуникационные компании, социальные сети и банки, разделят ответственность и будут подвергаться штрафам в размере до $50 млн.

В 2023 году число жалоб в Австралийское управление по рассмотрению финансовых жалоб превысило 100 тыс., причем 9 тыс. из них были связаны с мошенничеством. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Многие жалобы касались борьбы с мошенничеством со стороны банков.

В прошлом году 10 пострадавших от финансовых махинаций, которые потеряли в общей сложности $1,5 млн, написали открытое письмо Албанизу, в котором призвали Австралию последовать примеру Великобритании, требующей от банков возмещения ущерба тем, кто потерпел убытки. Хотя правительство не удовлетворило их просьбу, оно пообещало жертвам «четкие механизмы получения компенсации», если компании не предпримут необходимых мер по предотвращению, обнаружению, информированию и реагированию на преступные действия третьих лиц.

«Если кто-то стал жертвой мошенничества в социальных сетях и потерял деньги со своего банковского счета, то банк и платформа социальных сетей будут нести ответственность, если они не обеспечили надлежащую защиту», — сказал Джонс. Согласно новому закону, социальные сети, банки и телекоммуникационные компании должны будут иметь «четкие, доступные и прозрачные» внутренние механизмы разрешения споров.

Правительство заявило, что на борьбу с мошенничеством было выделено $180 млн. В результате ущерб от действий злоумышленников снизился впервые с 2016 года. По данным Scam Watch, в этом году австралийцы потеряли более $208 млн в результате 198,1 тыс. мошеннических схем.

Ранее президент по технологиям Visa Раджат Танеджа заявил, что в компании уже используется более 500 приложений генеративного ИИ для борьбы с мошенничеством. Visa рассчитывает, что сотрудники быстро найдут применение технологии, несмотря на то что платежный гигант оптимизирует свой международный бизнес и сокращает рабочие места.