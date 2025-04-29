Amazon осуществил первый запуск спутников своей интернет-сети Kuiper, бросив вызов доминирующей позиции SpaceX на рынке спутникового интернета. Ракета-носитель Atlas V компании United Launch Alliance успешно вывела на орбиту 27 аппаратов, которые займут позицию на высоте 630 км над Землей.

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Этот запуск стал логическим продолжением тестовой миссии 2023 года, когда на орбиту отправились два экспериментальных спутника. Инженеры Amazon существенно доработали конструкцию новых аппаратов, оснастив их специальным отражающим покрытием для минимизации светового загрязнения, вызывающего обеспокоенность астрономического сообщества.

Космическая программа Amazon, инициированная основателем компании Джеффом Безосом, предусматривает развертывание группировки из 3,2 тыс. спутников для обеспечения глобального покрытия высокоскоростным интернетом. Этот амбициозный проект сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны SpaceX, которая с 2019 года уже вывела на орбиту более 8 тыс. спутников Starlink, сохраняющих работоспособность на высоте 550 км.

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Европейский оператор OneWeb, занимающий третью позицию на рынке, обладает группировкой из нескольких сотен спутников на более высокой орбите. Представители Amazon подчеркивают, что нынешний запуск — лишь первый шаг в реализации масштабной программы, запуски в рамках которой будут осуществлять United Launch Alliance и Blue Origin.

«Космические испытания неизменно преподносят уникальные уроки, которые невозможно воспроизвести в наземных условиях», — отметил вице-президент проекта Kuiper Раджив Бадьял. Первоначальная попытка запуска, запланированная на начало октября, была перенесена из-за неблагоприятных метеоусловий на космодроме, расположенном на мысе Канаверал.

Ранее проект Kuiper испытывал проблемы с наращиванием производства спутников, что ставило под угрозу выполнение требований американских властей вывести 1,6 тыс. аппаратов на орбиту к июлю 2026 года.