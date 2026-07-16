Американо-канадский производитель спортивной одежды Lululemon принял участие в раунде серии, А французского стартапа Syntetica, который привлек $30 млн на развитие технологии переработки нейлона. Компания разработала способ перерабатывать сразу два наиболее распространенных вида материала — Nylon 6 и Nylon 6,6, которые обычно трудно разделить после сбора текстильных отходов.

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На первый взгляд это выглядит как очередная экологическая инвестиция крупного бренда. Но причина заметно прагматичнее. По словам основателя Syntetica Марко Бертоне, за последние месяцы производители одежды столкнулись с высокой волатильностью цен на нейлон из-за ситуации на сырьевых рынках. Многие бренды, десятилетиями полагавшиеся на синтетические материалы нефтехимического происхождения, внезапно увидели, насколько уязвимыми оказались их цепочки поставок.

Syntetica не собирается выпускать собственную ткань или одежду. Стартап планирует производить гранулы переработанного нейлона, которые затем будут использовать производители пряжи и текстиля. Такая модель позволяет встроиться в уже существующую производственную цепочку, не конкурируя с фабриками или модными брендами.

Для Lululemon это уже не первая инвестиция в технологии переработки синтетических материалов. Весной компания вложилась в британский стартап Epoch Biodesign, который с помощью ферментов разлагает пластик и текстильные отходы на химические компоненты, пригодные для повторного производства нейлона. Последовательно инвестируя в такие проекты, бренд фактически формирует будущую сырьевую базу для собственного производства.

За этой сделкой просматривается более широкий тренд. Если раньше крупные производители одежды вкладывались в новые коллекции, дизайнеров или цифровые сервисы, то теперь все чаще инвестируют в материалы, переработку и технологии производства. Экологическая повестка здесь остается важной, но уже не единственной причиной, поскольку не менее значимыми становятся устойчивость цепочек поставок, снижение зависимости от нефтехимического сырья и контроль себестоимости.

Что это значит для бизнеса

История Syntetica показывает, что переработка отходов постепенно перестает быть исключительно «зеленым» направлением и становится частью промышленной стратегии. Компании начинают инвестировать в технологии, которые дают доступ к сырью, а не только помогают выполнить ESG-показатели.

Для российских производителей одежды, химических компаний и переработчиков это важный сигнал. Конкурентным преимуществом все чаще становится не только выпуск конечного продукта, но и контроль над материалами, из которых он производится. Те, кто сможет предложить рынку технологии повторного использования синтетических волокон или стабильные поставки вторичного сырья, получают шанс встроиться в международные производственные цепочки и снизить зависимость бизнеса от колебаний цен на первичные материалы.

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