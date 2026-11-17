Американский стартап Noeri, который занимается разработкой самосовершенствующихся систем искусственного интеллекта, привлек $110 млн инвестиций спустя примерно пять месяцев после основания. В число инвесторов вошла Nvidia, а раунд возглавил венчурный фонд Menlo Ventures. Компания намерена создавать ИИ, который сможет учиться на собственном опыте, совершенствовать инструменты и адаптироваться к новым задачам в процессе работы.

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Noeri основали исследователи Йеджин Чхве и Карлос Гестрин. Чхве ранее занималась разработкой методов обучения нейросетей и работала в Nvidia, а Гестрин руководил подразделением машинного обучения Apple после продажи своего стартапа Turi в 2016 году. Он также участвовал в создании XGBoost — инструмента машинного обучения для анализа данных.

Главная идея стартапа заключается в отказе от зависимости от одной универсальной нейросети. Вместо этого Noeri предлагает компаниям создавать специализированные ИИ-системы на основе собственных данных и бизнес-процессов.

Такие системы должны самостоятельно определять, какие модели лучше подходят для отдельных задач, создавать дополнительные инструменты и совершенствовать алгоритмы на основе результатов работы. По замыслу разработчиков, это позволит сократить вычислительные расходы без потери качества.

В отличие от обычных языковых моделей, которые после завершения обучения сохраняют относительно неизменные параметры, система Noeri должна продолжать совершенствоваться в процессе эксплуатации. Она анализирует ошибки, корректирует инструкции, меняет последовательность обращения к инструментам и при необходимости дообучает отдельные модели.

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Однако изменения не предполагают полного исключения человека из процесса. Разработчики утверждают, что система будет объяснять предлагаемые улучшения и передавать их специалистам компании на утверждение.

Основатели уже проверяли подобный подход в научных исследованиях. По данным Bloomberg, команда помогала специалистам в области микробиологии и иммунологии снизить затраты на использование моделей OpenAI.

Небольшая специализированная система научилась обращаться к другим нейросетям и инструментам, после чего, по словам Чхве, превзошла GPT-5 в задачах этой исследовательской группы. Однако результаты нельзя распространять на все области применения: преимущество удалось получить в узкоспециализированных сценариях, а независимых сравнительных испытаний компания пока не представила.

В дальнейшем Noeri рассчитывает применять такие технологии не только для корпоративной автоматизации, но и в научных исследованиях. Среди потенциальных направлений разработчики называют поиск новых молекул и белков, проведение вычислительных экспериментов и проектирование сложных технических систем. ИИ должен самостоятельно формулировать гипотезы, проверять результаты и использовать полученные данные в следующих попытках.

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Помимо Nvidia и Menlo Ventures, в финансировании приняли участие Madrona Venture Group, Kindred Ventures, NEA, Wing Venture Capital, Cisco Investments и Snowflake. Размер вложений Nvidia не раскрывается, как и оценка стоимости стартапа.

При этом коммерческая эффективность технологии пока остается под вопросом. Noeri сообщает о работе с партнерами из бизнеса и научной среды, но не раскрывает выручку, количество платящих клиентов и результаты внедрений.

Основателям предстоит доказать, что непрерывное самообучение способно улучшать качество работы без накопления ошибок и чрезмерных вычислительных затрат. Если подход окажется успешным, предприятия смогут создавать собственные ИИ-системы, которые постепенно совершенствуются на основе внутренних данных и меньше зависят от дорогих универсальных моделей.

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