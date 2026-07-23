Nvidia ввела в эксплуатацию в Военно-морской аспирантуре США (Naval Postgraduate School, NPS) суперкомпьютер DGX GB300 на базе новейшей платформы Grace Blackwell Ultra. Это стало первым случаем прямого использования самых современных серверных систем компании американскими военными.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

Nvidia передала оборудование не самой аспирантуре, а связанной с ней некоммерческой организации NPS Foundation. Систему установили в кампусе NPS в Монтерее, штат Калифорния. Масштаб вычислительного комплекса стороны не раскрыли.

О запуске суперкомпьютера объявили на мероприятии в кампусе NPS. В нем приняли участие глава Nvidia Дженсен Хуанг и командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Сэмюэл Папаро.

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Военно-морская аспирантура находится в ведении ВМС США и ведет программы магистратуры и докторантуры по информатике, аэрокосмической инженерии и другим направлениям. Учеба и исследования в NPS ориентированы на применение технологий в задачах вооруженных сил.

Чипы Blackwell уже выбрали для будущих суперкомпьютеров Министерства энергетики США. Однако DGX GB300 в NPS стал первой системой на новейших серверах Nvidia, которую непосредственно ввели в эксплуатацию американские военные.

По словам Папаро, передовые вычислительные мощности позволят студентам и преподавателям NPS лучше понимать не только возможности новых технологий, но и ответственность, связанную с их применением. Адмирал подчеркнул, что вместе с техникой военным придется менять и подход к подготовке будущих руководителей.

Nvidia и NPS планируют использовать суперкомпьютер для обучения и запуска ИИ-моделей, масштабного моделирования и прикладных исследований. Среди заявленных направлений — прогнозирование погоды, кибербезопасность, подготовка к стихийным бедствиям и моделирование автономных систем. По словам ИТ-директора NPS Трентона Хэнкока, комплекс позволит изучать более сложные реальные проблемы, похожие на те, с которыми ежедневно сталкивается флот.

Запуск DGX GB300 состоялся в разгар технологической гонки США и Китая за военное применение искусственного интеллекта. Обе страны развивают такие системы — от анализа данных и планирования операций до управления беспилотной техникой, отметило Reuters.

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