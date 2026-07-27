Nvidia обсуждает предоставление OpenAI финансовых гарантий примерно на $250 млрд, которые помогут разработчику ChatGPT арендовать гигантский комплекс дата-центров в Огайо. Общая стоимость проекта с учетом чипов может превысить $500 млрд — тогда он станет крупнейшим из когда-либо анонсированных в отрасли. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Alex Shuper, Unsplash

Речь идет о комплексе мощностью 10 ГВт, который энергетическое подразделение SoftBank строит на юге Огайо. Для OpenAI аренда площадки может стать первым шагом к переходу от облачных мощностей Microsoft, Amazon и Oracle к вычислительной инфраструктуре под собственным управлением.

Гарантии на $250 млрд должны обеспечить обязательства OpenAI по аренде комплекса и помочь привлечь долговое финансирование. Стоимость графических процессоров Nvidia в эту сумму не входит. Для закупки чипов на сумму до $350 млрд стороны обсуждают отдельную схему финансирования, пишет WSJ.

Поддержка Nvidia должна снизить риски для кредиторов и помочь проекту привлечь необходимый капитал. Первую очередь комплекса мощностью около 800 МВт планируют завершить в 2028 году.

Комплекс возводят на федеральной земле, где раньше работал Портсмутский завод по обогащению урана. Правительство США контролирует распределение электроэнергии для площадки, а на строительство газовой электростанции мощностью 9,2 ГВт направят $33,3 млрд японского финансирования в рамках торгового соглашения двух стран. По данным The Wall Street Journal, министр торговли США Говард Лютник участвует в решении, кто получит доступ к этим мощностям.

OpenAI уже несколько недель ведет переговоры об аренде площадки и входит в число главных претендентов на ее мощности. Интерес к комплексу также проявляют Anthropic, Microsoft и Google. В последние недели представители этих компаний обсуждали проект с Говардом Лютником.

Для Nvidia такая сделка означала бы не только поддержку крупного клиента, но и гарантированный спрос на ее чипы на годы вперед. В целом технологические компании все чаще привлекают долговой и акционерный капитал для финансирования ИИ-инфраструктуры. По оценкам The Wall Street Journal, расходы на нее в 2026 году могут превысить $700 млрд.

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