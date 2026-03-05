Миллиардер и частный акционер Tesla Лео Когуан сделал крупную покупку — 1 млн акций Nvidia, оцениваемых примерно в $180 млн, в то время как сама компания сообщила о завершении всех новых инвестиций в OpenAI и Anthropic.

Лео Когуан, один из крупнейших частных акционеров Tesla, купил 1 млн акций Nvidia и намерен приобрести аналогичный пакет в будущем, чтобы «поддержать нервный рынок». По информации Bloomberg, к завершению торгов 3 марта акции Nvidia торговались по $180,05, что оценивает стоимость покупки примерно в $180 млн.

В то же время генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг сообщил, что недавние инвестиции компании в OpenAI и Anthropic, скорее всего, будут последними. По его словам, после выхода этих компаний на биржу, ожидаемого в конце года, возможность для дальнейших вложений будет закрыта.

Компания Nvidia не стала предоставлять дополнительной информации по этому вопросу. В ответ на запрос TechCrunch представитель компании сослался на стенограмму телефонной конференции по итогам четвертого квартала, где Хуанг отметил, что все инвестиции Nvidia «стратегически направлены на расширение и углубление нашей экосистемы», чего, по его словам, уже удалось достичь через ранее приобретенные доли в OpenAI и Anthropic.

На снижение могли повлиять и другие обстоятельства, в том числе ограниченные условия самих сделок. В сентябре прошлого года, когда Nvidia объявила о планах вложить до $100 млрд в OpenAI, профессор MIT Sloan Майкл Кусумано в интервью Financial Times охарактеризовал это как «пустую трату», отметив: «Nvidia инвестирует $100 млрд в акции OpenAI, а OpenAI планирует приобрести чипы Nvidia на $100 млрд или больше».

В начале года Nvidia и GV инвестировали $200 млн в развитие «говорящих» цифровых людей. Лондонский стартап Synthesia, который ранее стал известен созданием видео с реалистичными говорящими аватарами по текстовым сценариям, теперь готовит интерактивных «агентов». Новые цифровые персонажи смогут не только озвучивать заранее подготовленные тексты, но и поддерживать полноценный диалог, отвечая на вопросы и реагируя на реплики собеседника.

В январе китайская компания Lenovo, крупнейший в мире производитель ПК, объявила о стратегическом партнерстве с американской Nvidia, ведущим производителем чипов для искусственного интеллекта. Сотрудничество направлено на то, чтобы ускорить развёртывание центров обработки данных для поставщиков облачных услуг и укрепить их позиции на рынке решений ИИ.

