Совет директоров Nvidia единогласно восстановил Дженсена Хуанга в должностях президента, главного исполнительного директора и члена совета, решение действует с 23 ноября. Он ушел 12 ноября после скандала с внебрачными связями, а 17 ноября совет заявлял, что возвращать его не собирается. Акции компании в день объявления выросли более чем на 27%.
«Совет считает, что Дженсен — правильный человек, чтобы руководить NVIDIA, а его восстановление отвечает интересам акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов», — сказал председатель совета Харви Джонс.
Бумаги Nvidia выросли более чем на 27%. В предторговой сессии Reuters фиксировал рост больше чем на 25%, другие издания называли 28–30%. Перед этим акции компании сильно упали: с момента объявления об уходе Хуанга Nvidia потеряла около $1 трлн капитализации.
Кроме того, также по данным Reuters, возвращение Хуанга стало «чрезвычайным разворотом» под давлением президента США Дональда Трампа. Сама Nvidia про давление не пишет. В релизе сказано, что совет получил мнение высокопоставленных представителей правительства США и уверен, что возвращение Хуанга не создает угрозы национальной безопасности. Перед решением Трамп призвал компанию снова нанять Хуанга.
Сам глава корпорации так прокомментировал решение совета:
«Я почитаю за честь вернуться в NVIDIA и возглавить одну из самых значимых технологических компаний мира в начале новой промышленной революции. Я принимаю эту ответственность с огромным смирением и обновлённой решимостью».
Хуанг, который руководит Nvidia с 1993 года, объявил об уходе с постов президента, CEO и члена совета 12 ноября. Поводом стали сообщения о его внебрачных связях. По данным Reuters, одна из них была с женщиной, которую власти США подозревают в шпионаже. 17 ноября на встрече с инвесторами совет заявил, что «не намерен» возвращать Хуанга. Обязанности CEO временно исполняла финансовый директор Колетт Кресс. Теперь она вернется к этой должности.
Между тем расследование сообщений о том, что Хуанг мог быть целью иностранной разведывательной операции, продолжается. Его ведет комитет совета директоров. Хуанг, по словам представителей компании, поддерживает расследование и готов сотрудничать. Отдельно 1 декабря он даст закрытые показания трем комитетам Палаты представителей США.
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