Nvidia представила бесплатный инструмент с открытым исходным кодом Personal AI Router (PAIR), который распределяет запросы к локальным ИИ-моделям между совместимыми компьютерами в домашней сети. PAIR работает с Ollama и LM Studio, позволяя нескольким устройствам параллельно обрабатывать независимые задачи ИИ-агентов.

Nvidia

Несмотря на название, PAIR — не физический маршрутизатор, а программное обеспечение. После установки оно обнаруживает совместимые компьютеры в локальной сети и направляет каждый запрос на устройство, где есть нужная модель и свободные вычислительные ресурсы. Устройства связываются с помощью шестизначного кода, а соединение между ними защищает протокол взаимной аутентификации TLS (mTLS).

PAIR рассчитан прежде всего на компьютеры с графикой Nvidia: инструмент поддерживает видеокарты GeForce RTX 20-й серии и новее, профессиональные RTX Pro на архитектуре Turing и более новых, а также системы DGX Spark. Он также работает на устройствах с чипами Apple M4 и новее. Бета-версия доступна для Windows, macOS и Linux — как с графическим интерфейсом, так и через терминал.

Ключевая идея PAIR — задействовать свободные ресурсы домашних компьютеров, не мешая их обычному использованию. Инструмент распределяет независимые запросы между устройствами и позволяет обрабатывать их параллельно. Это особенно полезно для сценариев с ИИ-агентами, в которых одна сложная задача разбивается на множество небольших.

По данным Nvidia, PAIR сокращает очередь запросов к одному GPU и в реальном времени учитывает доступность остальных устройств. При выборе компьютера для каждой новой задачи система проверяет его текущую загрузку. Поэтому, если пользователь запускает игру на настольном ПК, следующие ИИ-запросы можно направить на другое подходящее устройство.

Менеджер по продукту Nvidia Сет Шнайдер на брифинге описал гипотетическую семью с пятью мощными устройствами: ноутбуком Nvidia RTX Spark, настольной системой DGX Spark, ноутбуком с GeForce RTX 5090, игровым ПК и MacBook Pro. По его оценке, совокупная простаивающая производительность такой техники могла бы достигать примерно 165 терафлопс, а PAIR позволил бы задействовать ее для локальных ИИ-задач.

PAIR стал одним из анонсов Nvidia на выставке IFA 2026, где компания показала и другие решения для локального ИИ. Одновременно Nvidia расширяет присутствие за пределами рынка GPU. 3 сентября она договорилась купить за $12,93 млрд Hugging Face — платформу для размещения моделей, наборов данных и инструментов для разработчиков. Аналитик IG Group Аксель Рудольф назвал сделку еще одним признаком того, что амбиции Nvidia выходят далеко за рамки продажи чипов.

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